Albenga, riapre il PPI al Santa Maria di Misericordia: le reazioni di chi ha condotto la battaglia

“L’apertura del Punto di Primo Intervento h.12 è sicuramente un primo passo, ma non è sufficiente. Continueremo a batterci per ottenere l’apertura h.24, perché le emergenze sanitarie dei cittadini non hanno una fascia oraria al di fuori della quale non si possono più verificare”. Così si esprime il comitato #Senzaprontosoccorsosimuore in seguito alla conferenza stampa di ieri (12 luglio) che ha confermato la riapertura del Punto di Primo Intervento all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga dal 15 luglio con orario 8-20 (leggi QUI).

“Siamo soddisfatti di apprendere che, come avevamo chiesto, anche i pazienti in ambulanza potranno essere ricevuti al PPI di Albenga – proseguono -. È importante per tutto il comprensorio e anche per il Santa Corona che, specialmente in estate, è in costante affanno per il moltiplicarsi dei numeri degli accessi con un conseguente aumento dei tempi di attesa che genera un disservizio generale”.

“Se questi primi passi sono frutto dell’impegno di tutti noi, quello che vogliamo sottolineare è che non abbasseremo l’attenzione sul tema Sanità e auspichiamo, come sempre, che non vi siano più tentativi di speculazioni politiche sul nostro ospedale. La battaglia per la tutela del diritto alla salute va portata avanti tutti insieme - concludono. Solo così possiamo ottenere dei veri risultati per il nostro territorio”.

"Dal mio punto di vista, ma credo anche dal punto di vista della nostra città e del nostro comprensorio, si tratta di un primo passo verso poi l'apertura h24 chiesta dall'Amministrazione, dal Distretto e da tutti i cittadini. E' stata proposta una deroga al Ministero perché questo possa avvenire al più presto", ha affermato ieri, a margine dell'incontro con i vertici Asl2, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.