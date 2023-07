Ceramica e arte: a Savona arriva il workshop con gli artisti di Rochester Square

Dal 28 agosto al 7 settembre, saranno ospitati dal Museo della Ceramica di Savona alcuni importanti artisti provenienti da Rochester Square, dinamico studio di ceramica a Londra dedicato a progetti di impegno sociale e collaborazioni artistiche, fondato nel 2015 dall'artista Francesca Anfossi.

In quelle date il Museo della Ceramica di Savona lancia una open call per appassionati, aspiranti ed esperti ceramisti: sette workshop di eccellenza in compagnia degli artisti londinesi che dedicano i loro progetti all'impegno sociale e a collaborazioni artistiche.

I workshop si svolgeranno principalmente tra Savona e Albisola. Tra i laboratori in programma sono previste esperienze itineranti, come la giornata di ricerca ed estrazione dell’argilla o la realizzazione di calchi in gesso nella sabbia, oltre a veri e propri workshop di manipolazione a mano o al tornio e di decorazione che si terranno al Museo della Ceramica di Savona, nella Scuola di Ceramica di Albisola Superiore e in alcune botteghe storiche di Albissola Marina.

La ceramica è un materiale adattabile, inclusivo, che può essere umile e allo stesso tempo molto sofisticato. Tanto versatile da creare spesso straordinarie opere dell’ingegno creativo, ma usato ogni giorno per le attività più naturali, come mangiare insieme. Ecco che, per Rochester Square, il cibo diventa l’elemento chiave per trasformare luoghi e situazioni in un motore per la vita sociale locale. Ogni giorno, lo studio si concentra sui pasti comuni: mangiare è quando tutti si siedono insieme per condividere idee ed esperienze, incoraggiando un senso di comunità o di famiglia. Un altro aspetto cruciale del progetto riguarda il tema del giardino, che nella visione del Rochester Square è un giardino di sculture, un luogo dove installazioni, piante e artigianato possono offrire attività ricreative e culturali a persone di tutte le età.

Alcuni workshop saranno riservati a pubblici e realtà diverse. Il progetto vede infatti il coinvolgimento, in alcune giornate, di Caritas Savona: un modo per stimolare quel senso di identità comunitario in cui Rochester Square, fin dal principio, si riconosce. Alcuni laboratori saranno invece rivolti a bambini e ragazzi nell’ambito nel campo estivo artistico a cura del Servizio educativo museale (per conoscere info, costi e disponibilità, consultare il sito del Museo della Ceramica di Savona).

C'è tempo fino a domenica 6 agosto per iscriversi e la partecipazione può avvenire a singole giornate o a tutti i workshop del programma.