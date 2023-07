Festival Internazionale Mandolinistico, tre concerti a Savona

Giovedì 20 luglio si parte con il primo dei tre concerti in programma per il Festival Internazionale Mandolinistico. In piazza Sito nell'ambito del Savona Downtown Music Festival, "American Mandolin Night con Red Wine & Paolo Bonfanti Special Guest Carlo Aonzo".

Il Primo Festival Internazionale Mandolinistico è un unicum nel suo genere su tutto il territorio nazionale. Il Mandolino è lo strumento musicale che simboleggia l'Italia e che accomuna in un'unica identità sia la cultura che la tradizione.

L'ambizioso progetto propone concerti di alto profilo nei vari generi musicali, dalla classica e barocca al post romanticismo alle nuove produzioni, passando per il folk, il jazz, il blues e il bluegrass, con il coinvolgimento di interpreti di levatura internazionale, capaci sì di valorizzare la storia, ma con l'intento preciso di proiettarsi al futuro.

In linea con gli obiettivi posti, la rassegna di alto valore musicale e artistico, mira a sensibilizzare il pubblico sull'importante aspetto culturale di questo strumento e su un'identità ligustica di notevole importanza ma ancora poco conosciuta.

La regione ligure è culla di cultura mandolinistica; ciò potrà risultare sorprendente ma, da N. Paganini a C. Sivori, da G. Mazzini a F. De André passando per il grande raduno dei circoli mandolinistici di tutta Italia che si tenne a Genova nel 1892, è intrisa di passione e pratica dello strumento.

Carlo Aonzo, maestro di mandolino di fama internazionale, sarà il protagonista, insieme ad altri prestigiosi musicisti, di questa prima rassegna. Musicista colto e fuori dagli schemi, Carlo Aonzo ha riversato sul mandolino, del quale è interprete magistrale, l'arte barocca della meraviglia e l'arte classica dell'eleganza: quelle abilità di mettere lo spettatore di fronte alla magia di cui è capace l'arte uscendo dall'usuale e dal consueto per affondare semplicemente nel vasto e poliedrico mondo della creatività che non ha e non vuole avere limiti.

La realizzazione del Festival Internazionale Mandolinistico è stata resa possibile grazie alla Fondazione De Mari e al Comune di Savona, con il patrocinio della Regione Liguria. Direzione artistica: Rosario Moreno e Accademia Internazionale Italiana di Mandolino. Produzione: Jazz Club Chiavari.

Il programma

20 luglio - Piazza Sisto

American Mandolin Night

Red Wine & Paolo Bonfanti Special Guest Carlo Aonzo

Gran concerto dei decani genovesi del bluegrass e del blues con ospite speciale della formazione il mandolinista savonese di fama internazionale Carlo Aonzo.

23 agosto 2023 - Fortezza del Priamar - Piazzale del Maschio

Concerto con biglietto di ingresso: 10,00 euro

In promozione on line a 8,00 euro su:

https://oooh.events/evento/festival-internazionale-mandolinistico-priamar-savona-23082023-biglietti/

Carlo Aonzo meets Daniele Sepe

Carlo Aonzo: mandolino / Daniele Sepe: sassofono / Renzo Luise: chitarra / Luciano Puppo: contrabbasso / Ruben Bellavia: batteria

Un originale ed ambizioso progetto nel quale uno fra i massimi esponenti dell'arte mandolinistica coinvolge con il suo storico trio, il poliedrico batterista Ruben Bellavia e come ospite speciale l'eclettico sassofonista Daniele Sepe.

2 settembre 2023 - Piazza Santuario N.S. della Misericordia

La storica orchestra a plettro di Ferrara "Gino Neri 1898" con la partecipazione del solista Carlo Aonzo. Omaggio ai compositori e ai virtuosi interpreti che hanno celebrato la tradizione classica del mandolino italiano: da Niccolò Paganini a Giuseppe Anelli, da Raffaele Calace a Ugo Bottacchiari.