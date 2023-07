Golf e beneficenza, raccolta fondi per il Lions Club International Foundation

Il Lions Club Arenzano Cogoleto, in collaborazione con il Lions Club Alba Docilia e Fisar Varazze-Valbormida, è promotore, anche quest’anno, della gara di golf 9 buche singola stableford "Due occhi per chi non vede".

La manifestazione è finalizzata alla raccolta fondi per il Lions Club International Foundation, leader mondiale nelle iniziative contro la cecità prevenibile. Nella fornitura di strutture, formazione, medicinali e cure per i soggetti affetti da problemi oculistici e per fornire percorsi di riabilitazione ed educazione.

La gara si terrà c/o il Golf club Sant’Anna di Lerca, venerdì 14 luglio a partire dalle ore 14, e sarà arricchita dalla gara di Putting Green (aperta a tutti, golfisti e non) e dalla Gara “indo…VINO?”: Degustazione vini guidata, riconoscimento aromi (Nes du vin) e blind taste.

Quote iscrizione: gara golf 9 buche singola Stableford: € 10+5=15 (5€ contributo per beneficenza); gara putting green: € 10 (la quota verrà interamente devoluta in beneficenza); gara “indo…VINO?”: € 5 per tutti (la quota verrà interamente devoluta in beneficenza).