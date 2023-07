"Il Malloppo" in prima nazionale al Festival di Borgio Verezzi

Ancora non si é spenta l’eco degli applausi e delle risate che hanno scandito le due felicissime rappresentazioni de “Stanlio&Ollio, amici fino all’ultima risata”, con Claudio Insegno e Federico Perrotta, spettacolo complesso e originale, accolto da entusiastici consensi, e già un’altra prima nazionale da tutto esaurito si affaccia dal palcoscenico di piazza Sant’Agostino: sabato 15 e domenica 16 (ore 21,30) il 57° Festival di Borgio Verezzi propone “Il malloppo”, una black comedy di Joe Orton, con Gianfelice Imparato, Valerio Santoro e Marina Massironi protagonisti insieme a Giuseppe Brunetti e Davide Cirri.

La regia è di Francesco Saponaro, che spiega: ‘La commedia ha toni farseschi e una comicità dissacrante. Il dialogo serrato, iperbolico, mutuato dal teatro dell’assurdo, mette in campo un critica spietata alla società inglese degli anni Sessanta’.

La trama: due ladri, inesperti i pasticcioni, decidono di svaligiare la banca situata accanto all’impresa di pompe funebri in cui lavorano, ma sono costretti a nascondere la refurtiva nella bara della madre da poco deceduta di uno di essi. E così tra furti, omicidi, intrighi amorosi e indagini, inizia una rocambolesca sequela di situazioni spassose, tipiche del teatro inglese.

Lunedì 17 luglio prenderà il via Festa di Mezza Estate, evento collaterale del Festival, a cura della Compagnia del Barone Rampante con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi. L’esordio alle 21.00 presso i Bagni Lido con “Il riso a teatro”, serata in cui i giovani allievi della scuola di recitazione (Gaia De Giorgi, Gaia Capelli, Iacopo Ferro, Irene Vignola, Anita Gallo, Angelica Girello, Elia Farinazzo, Davide Gavini) interpreteranno testi comici e umoristici. La serata proseguirà con musica e servizio bar. Prossimi appuntamenti 25 e 30 luglio. Info e prenotazioni presso Ufficio Festival (019-610167).

Info e prevendita Festival Verezzi - Servizio di bus navetta, al costo di 1 euro a tratta, con partenza dal piazzale del Teatro Gassman alle 19,15-19,45-20,10-20,30 e ritorno dal parcheggio di piazza Gramsci, con prima corsa 10 minuti dopo la fine dello spettacolo. I biglietti (primo settore, intero 30 euro e ridotto - per over 65 e under 25 - 27€; secondo settore, intero 27€ e ridotto 25; senza distinzione di settore: ridottissimo 15€ - ragazzi fino a 11 anni - e muretti 25€) possono essere acquistati in biglietteria di viale Colombo 47, tel. 019-610167, orario 10,30-13 e 16,30-18,30 o nelle serate di rappresentazione al botteghino dalle 20,30 alle 21,45.