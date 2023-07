Proseguono gli eventi WMF: dopo il successo a Rimini, We Make Future arriva a Milano e Bologna

Il WMF, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale, organizzato da Search On Media Group, presenta tre imperdibili appuntamenti nel suo ricco calendario di eventi formativi: l'AI Summer School, l'AI Festival e la Bologna Tech Week, che si inseriscono tra le numerose attività di “WMF FOR AI”, l’insieme di iniziative promosse e organizzate da WMF sin dal 2016 e volte a diffondere cultura e formazione sull’Intelligenza Artificiale.

AI Summer School, 2-9 settembre, Monasterace (RC)

L’AI Summer School del WMF è in programma dal 2 al 9 settembre a Monasterace, comune calabrese immerso nella costa dei gelsomini: l’evento rappresenta un unicum nel panorama italiano, in grado di offrire un perfetto mix tra formazione pratico-teorica sui temi dell’Intelligenza Artificiale e le strategie digitali, incontri e networking con i migliori consulenti selezionati dal WMF con cui lavorare sui propri progetti, ma anche mare, relax, cultura e divertimento, il tutto in una location in cui i partecipanti potranno vivere un’esperienza unica. Tra le iniziative che vanno ad arricchire il programma dell’AI Summer School anche l’imperdibile concerto di Roy Paci, per un momento interamente dedicato a musica e divertimento.

AI Festival, 5-6 ottobre, Fiera MiCo, Milano

L’impegno del WMF nel campo dell’intelligenza artificiale, dopo il successo di eventi come l’AI Global Summit realizzato lo scorso giugno all’interno del palinsesto WMF, prosegue con l’AI Festival, evento di slancio internazionale dedicato all’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni business, etiche, socio-culturali. In programma il 5 e 6 ottobre presso la Fiera di MiCo a Milano, conta tra i suoi partner realtà leader del settore come CINECA, Intel ed ESA - Agenzia Spaziale Europea, da anni al fianco di WMF per attività di divulgazione e formazione sui temi dell'Intelligenza Artificiale e non solo. Attesi ospiti internazionali, primo annunciato di questi Garry Kasparov, ex campione del mondo di scacchi e attivista russo. Kasparov ha da sempre dimostrato un grande interesse verso il tema dell’Intelligenza Artificiale, che l’ha condotto alla scrittura del libro “Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins”. Inoltre, grazie alla presenza di professionisti, aziende, startup, stakeholder e player del settore, l’AI Festival sarà l’occasione perfetta per formarsi sui temi dell’Artificial Intelligence e del marketing e per discutere e approfondire la rivoluzione apportata dall'AI non solo nelle nostre vite quotidiane, ma anche in ambito etico, sociale e lavorativo, con particolare focus su alcune delle industries in cui l’AI ha avuto maggiore impatto, come martech, health, culture, education, space economy e logistica. In programma anche momenti di networking e occasioni di incontri B2B, così come occasioni di formazione, da sempre al centro degli eventi organizzati da WMF e Search On Media Group.

Bologna ospita l’AI Fair, dal 5 al 7 dicembre presso il Palazzo dei Congressi di BolognaFiere

È invece Bologna la città che si prepara ad ospitare l’AI Fair, in programma i prossimi 5, 6 e 7 dicembre a BolognaFiere, presso il Palazzo dei Congressi: l’evento, organizzato dal WMF, si preannuncia un appuntamento imperdibile per aziende, startup, professionisti e appassionati di Intelligenza Artificiale, che giungeranno per una tre giorni completamente all’insegna dell’AI e dei suoi sviluppi. L’AI Fair, prima fiera internazionale sull’Intelligenza Artificiale, rappresenta un ulteriore step nella divulgazione e formazione su uno dei topic che maggiormente ha catalizzato l’attenzione di pubblico ed esperti nel 2023, ma su cui Search On Media Group e il WMF sono impegnati dal 2016. L’AI Fair sarà la cornice ideale in cui entrare in contatto con aziende e startup da tutto il mondo, seguire presentazioni di tool e software, soluzioni AI e dimostrazioni d’uso, robotica avanzata e prototipi tecnologici, così come eventi dedicati al business, attività di recruiting per individuare profili professionali specializzati e B2B opportunities per connettere player italiani e internazionali. L’AI Fair si inserisce tra gli appuntamenti della Bologna Tech Week, parterre di eventi organizzati da Search On Media Group in programma dal 4 all’8 dicembre, diffusi sia per la città che negli spazi di Bologna Fiera presso il Palazzo dei Congressi, insieme agli storici Social Media Strategies e SMConnect, due eventi di formazione organizzati da Search On Media Group e diventati imprescindibili per i professionisti operanti nel settore AI & Digital Tech.

Social Media Strategies, l’evento di riferimento per i professionisti dei social media e del web marketing, torna il 5 e 6 dicembre con la 10^ edizione, dopo il sold out nel 2022. Numerose le sale formative in programma, che spaziano tra advertising, brand strategy, TikTok, Linkedin, Instagram, web analytics, creators economy, Metaverso, digital PR: una varietà nella proposta formativa per permettere a ogni partecipante di creare un percorso formativo sulla base delle proprie esigenze e necessità di approfondimento.

Il 6 e 7 dicembre la Bologna Tech Week vedrà anche in programma SMConnect, l’evento avanzato per i professionisti del digital marketing che, nato nel 2006 a Firenze, torna dopo l’edizione sold out del 2022. Da 16 anni, SMConnect rappresenta un riferimento per chiunque operi negli ambiti più tecnici e avanzati del digital marketing come SEO, analytics, deep tech e advertising, per formarsi e aggiornarsi costantemente su strumenti e trend che di volta in volta plasmano l’intero settore digitale. Strutturato in diverse sale tematiche e con un approccio trasversale che unisce agli aspetti più tecnici della materia uno sguardo orizzontale alle altre discipline e professionalità del digitale, con l’obiettivo di contribuire alla formazione di figure professionali trasversali e competitive in un mercato in cambiamento.

La Bologna Tech Week, patrocinata dalla città di Bologna, rappresenta l’ultimo appuntamento di un 2023 all’insegna della formazione, e si pone come catalizzatore di opportunità di divulgazione, networking e dialogo tra realtà operanti nel settore del digital-tech e dell’intelligenza artificiale. L’evento, grazie alla presenza internazionale di player di settore, realtà corporate, ospiti e relatori provenienti da tutto il mondo, renderà la città di Bologna un punto nevralgico per la costruzione di un futuro migliore, grazie ai mezzi offerti dall’innovazione tecnologica e digitale. Già possibile consultare e candidarsi alle call attualmente aperte, tra cui Call for Events, Call for Startup e Call for Speaker.