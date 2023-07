Spazio e colore come libertà espressiva: a Finalborgo la personale di Anna Cerisola

Torna a esporre nella sua città, nella suggestiva cornice dell'Oratorio De' Disciplinanti del complesso monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, l'artista finalese Anna Cerisola, che fino al 30 luglio sarà protagonista con la sua personale dal titolo "Spazio e colore come libertà espressiva".

La mostra presenta una varietà di opere pittoriche, sculture e piatti di ceramica dipinti, questi ultimi richiamo alla passione primordiale dell'artista per l'arte ceramista, e rappresenta una sorta di nuovo passaggio nella vita artistica della Cerisola, con una maggiore inclinazione verso l'espressivismo rispetto al suo passato più puramente astrattista.

Sebbene l'astrattismo continui a costituire la base della sua opera, in questa nuova fase creativa l'artista finalese si avventura in un uso diverso del colore, abbandonando l'esclusivo impiego di tonalità primarie per abbracciare sfumature e colori più vivaci per rappresentare, ad esempio, il mare e la sua vitalità.

L'esposizione rimarrà aperta fino al 30 luglio, con orario di visita dalle 17:00 alle 23:00, dal martedì alla domenica.