In più di 230 a tavola per aiutare la Croce Bianca. Altro successo ad Albenga per la "Cena in bianco per la Bianca"

Una serata ben riuscita, con oltre 230 partecipanti seduti a tavola rigorosamente vestiti di bianco ad attendere il puntuale servizio svolto dai consiglieri comunali e dalla Giunta albenganese nelle vesti di camerieri d'eccezione.

Questo il bilancio dell'edizione 2023 della "Cena in Bianco per la Bianca", l'iniziativa benefica organizzata dall'Associazione Vecchia Albenga in collaborazione con il Comune, a supporto della pubblica assistenza locale, quest'anno eccezionalmente svoltasi in piazza Petrarca, di fronte alla sede della Croce.

Durante l'inizio della cena, il presidente Dino Ardoino ha ricordato con commozione il dottor Villa, recentemente scomparso, in passato già direttore sanitario della Croce Bianca per molti anni.

Dopodiché, durante la cena che ha visto al centro prodotti tipici della cucina ligure, si è svolta l'inaugurazione di due importanti nuove dotazioni per l'ente di soccorso. Si tratta di una nuova autoambulanza Fiat Doblò adibita al trasporto di sangue, organi per trapianti attrezzata per il trasporto di disabili grazie a una speciale pedana elettrica e alloggiamento per le carrozzine, acquistata grazie al contributo della Cena in Bianco dello scorso anno, e di una sedia motorizzata, mezzo fondamentale che aiuterà i militi a trasportare i malati su e giù per le ripide scale delle abitazioni del centro storico, prive di ascensori, o in palazzi dove gli ascensori non possono ospitare una sedia per persone non autosufficienti, donata dalla ditta Bruno Basso srl di Villanova d'Albenga.

Il ricavato della serata sarà devoluto all'acquisto di attrezzature e al supporto nell'allestimento di nuovi mezzi. Al termine della serata il presidente Ardoino ha rivolto un saluto ai partecipanti e alle autorità intervenute, invitando tutti ad appuntamento al prossimo anno.