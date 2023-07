Stella, inaugurato il nuovo campo sportivo a San Bernardo intitolato a Silvio Perazzo

Campo sportivo Silvio Perazzo.

E' stato inaugurato il nuovo impianto di Stella San Bernardo ed è stato intitolato al giovane stellese, che era stato priore della Confraternita San Francesco della frazione, morto nell'ottobre 2022 all'età di soli 42 anni.

Questa sera si è tenuto il taglio del nastro e il sindaco Andrea Castellini ha voluto così ricordare Perazzo, ex dipendente del porto di Savona, e tutto l'iter che ha portato all'inaugurazione.

"Lo stiamo intitolando ad un figlio, ad un fratello, ad un amico, ad uno zio. Ecco qui il campo dei tuoi sogni amico mio" ha detto il sindaco Andrea Castellini.

Il campo è stato quindi riqualificato con il posizionamento del manto sintetico dopo che nell'aprile del 2022 erano stati preliminarmente acquisiti gli accordi tra il comune di Stella, la Parrocchia e la Curia Diocesana per la realizzazione del manto sintetico.

Erano poi partiti i lavori per programmare e finanziare l'esecuzione a cura del comune grazie a risorse che sono state rese disponibili tramite i proventi previsti dalla realizzazione del parco eolico di Monte Greppino.

Il campo potrà essere utilizzato non solo per calcio ma anche per il tennis e forse l'hockey.

Dopo l'inaugurazione sono state estratte le squadre (8 composte da 8 giocatori ciascuna) per il torneo "Crunn-a de Nöcce" che si svolgerà dal 17 al 20 con finali il 23 luglio.