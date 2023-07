Come trovare la soluzione ideale per chi cerca trasportatori in Italia affidabili e puntuali

Spedire merci, si sa, non è un compito banale. Si tratta infatti di un'operazione da trattare con i guanti di velluto, sia per quel che riguarda il rispetto della merce e dei tempi di consegna, sia se si parla dell'offerta di un servizio disegnato in base alle necessità del cliente. Fra i trasportatori in Italia, Cippà è senza dubbio uno dei più precisi, puntuali e attenti alle esigenze di chi acquista un servizio. Vediamo quindi di scoprire per quale motivo scegliere questa società specializzata anche in trasporto aereo in Italia.

Una grande disponibilità di soluzioni

In primo luogo, è sempre importante valutare le soluzioni proposte dai trasportatori, come Cippà Trasporti , che garantisce la presenza di diverse opzioni fra le quali scegliere. Si fa ad esempio riferimento al collettame o groupage, che permette di ottimizzare i costi, affiancando la propria spedizione ad altre, così da poter risparmiare cifre interessanti.





Un altro servizio da tenere in forte considerazione è il trasporto eccezionale, che fa riferimento allo spostamento di merci su mezzi che eccedono le misure previste dal codice della strada. Anche il trasporto dedicato merita attenzione, dato che consente di ridurre i tempi d'attesa, eliminando le tappe intermedie. Infine, ecco il trasporto con carico completo e il trasporto espresso, a loro volta compresi nella lista dei servizi offerti da Cippà.

Efficienza, tempismo e velocità nelle consegne

Quando si tratta di trasportare merci in Italia, in aereo o tramite altri mezzi, è necessario affidarsi ad un servizio efficiente e puntuale. Cippà Trasporti è una società svizzera nata nel 1967: due elementi interlocutori. Tutti noi conosciamo, infatti, la puntualità delle aziende elvetiche, mentre la sua data di nascita conferma una grande esperienza nel settore in questione.





La velocità e la puntualità delle consegne rappresentano spesso la principale nota dolente, se non si fa attenzione e se si sceglie una ditta senza studiarla con cura. Oltre all'efficienza, poi, è importante trovare una società che possa garantire l'integrità delle merci trasportate. Anche in questo caso, capita frequentemente di ricevere un pacco danneggiato, a causa della scarsa attenzione dello spedizioniere.





Bisogna poi valutare un'altra dote indispensabile, ovvero il tempismo. I trasportatori in Italia possono entrare in difficoltà quando ricevono richieste "last minute", per una pura questione organizzativa. Con le migliori società, come Cippà Trasporti, questo non accade. In sintesi, è bene che l'azienda scelta sia in grado di pianificare una qualsiasi spedizione anche in tempi ristretti, senza per questo sacrificare il fattore qualità e sicurezza.

La copertura sul territorio italiano

Un altro punto a dir poco essenziale, quando si sceglie una società di trasporto merci in Italia, è il seguente: l'esigenza di trovare un partner in grado di coprire la quasi totalità del territorio italiano. Cippà risponde come sempre presente, dato che può contare sulla presenza di due filiali (Nord e Centro Italia) e su diversi punti d'appoggio distribuiti sull'intera Penisola. In altre parole, la copertura del territorio non rappresenterà mai un ostacolo.

Gli altri fattori importanti da considerare

Una società di trasportatori in Italia che si occupa anche delle pratiche burocratiche è un extra sempre prezioso. Le cosiddette "scartoffie", quando si parla di spedizioni, possono diventare una noia per chi non ha dimestichezza con la burocrazia e le leggi, e lo stesso ovviamente vale per le spedizioni che richiedono l'ottenimento di un permesso ad hoc.





Poi è bene valutare anche la convenienza economica, e dunque il rapporto tra qualità e prezzo. Le società più esperte sanno come proporre delle soluzioni tagliate su misura per il cliente, riuscendo a contenere le spese e presentando un preventivo alla nostra portata.