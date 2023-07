Emergenza caldo, nei pronto soccorso liguri accessi tra le 5 e le 10 unità

“In queste ore è importante mantenere alta l'attenzione sulle persone più esposte, i più fragili e le persone anziane. Ed è per questo che invitiamo, soprattutto in occasione delle giornate più calde a bollino arancione come quelle di oggi e domani, a seguire i consigli utili e preziosi per prevenire eventuali problemi da calore eccessivo”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in merito all’ondata di calore che sta colpendo il nostro Paese e la Liguria. In media per ciascuno dei pronto soccorso della nostra regione il numero di accessi per patologie riacutizzate dal caldo e quelle direttamente causate dal caldo oscilla tra le cinque e le dieci unità.



Per essere più vicini alla popolazione sono tornate le iniziative delle Asl come l'ambulatorio mobile di Asl 3 che tutti i pomeriggi da lunedì scorso e fino a venerdì 15 settembre saranno presenti nel centro di Genova in piazza De Ferrari con gli specialisti per fornire informazioni e consigli utili.



A tutto questo si aggiunge il numero verde regionale e il progetto dei ‘Custodi sociali'. Il numero verde regionale InformAnziani 800 593 235 è valido su tutto il territorio regionale, risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 ed è a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio. A svolgere il servizio sono i custodi sociali, circa 140 in tutta la Liguria di cui la metà a Genova, a cui si affiancano anche i volontari per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica.

"Le temperature e l'umidità in città stanno salendo, raggiungendo soglie a cui non siamo abituati - commenta la segreteria Spi CGIL di Genova - I rischi per la salute di anziani, pensionati fragili e in generale per chi ha patologie crescono, come rilevato dagli accessi ai pronto soccorsi. L'idea dell'Info Point Mobile della ASL 3 sotto la Regione, si è dimostrata interessante.

A nostro avviso, stante la situazione climatica, è il momento di fare un passo in avanti e rendere disponibile questo servizio a tutta la città e possibilmente con la copertura oraria anche al mattino. I pensionati hanno bisogno di fare la spesa, acquistare medicine, avere un minimo di socialità nelle ore meno calde. Avere nella piazza di Pontedecimo, come quella di Molassana o Voltri e di altri quartieri come Castelletto, il camper, potrebbe essere un elemento di tranquillità superiore. Una rotazione programmata, a beneficio e sollievo dei cittadini che vivono in quartieri dove la distanza da strutture sanitarie fisse, è anche in condizioni normali un problema.