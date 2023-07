Savona, dal Ministero la proroga per la consegna dei lavori di ex piscina e San Giacomo

Savona, ex piscina di via Trento e Trieste, il Comune ottiene una proroga per la consegna dei lavori Per il Comune di Savona rispettare i termini per l'ex piscina di via Trento e Trieste con le prescrizioni previste dalla Soprintendenza rischiava di diventare una difficile lotta contro il tempo, difficile da rispettare viste le modifiche imposte dalla Soprintendenza. Ma una proroga dei termini da parte del ministero viene incontro a Palazzo Sisto che aveva presentato domanda pe runa dilazione dei tempi. I termini scadevano il 31 luglio ma i termini sono stati prorogati al 30 settembre.

Il finanziamento ottenuto da Palazzo Sisto con il Pnrr rientra nel bando di rigenerazione urbana, previsto per un restyling, ma la Soprintendenza, competente in quanto la piscina rientra nell'area del Priamar a vincolo monumentale, avrebbe voluto che il volume dell'ex piscina venisse abbattuto. Il Comune ha così dovuto riveder eil progetto in base alle prescrizioni della Soprintendenza. Nell'impianto è prevista la realizzazione di uno skate-park che sarà nello spazio dove attualmente si torva la vasca, Dove si trovano gli spogliatoi erano previste due piccole palestre ma, in seguito alle osservazioni della Soprintendenza, ne verrà realizzata solo una e il volume del secondo spogliatoio sarà demolito sportivo e al piano terra ci sarà anche un bar , mentre il tetto sarà piatto.

“Siamo molto soddisfatti – spiega l'assessore allo Sporto Francesco Rossello- perché si completa una parte fondamentale per procedere con il progetto, grazie al lavoro straordinario degli uffici che stanno lavorando a bandi Pnrr molto complicati e con prescrizioni difficili da ottemperare ma riuscendo a portare avanti tutti i progetti”. Sono stati prorogati anche i termini di consegna lavori del San Giacomo.