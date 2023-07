Ufo nei cieli di Genova mentre un aereo decolla, gli esperti: "Una forma assimilabile ai dischi volanti"

Il Centro Ufologico Mediterraneo ha pubblicato alcune immagini di un ufo: l'avvistamento risale allo scorso 26 giugno nei pressi dell'aeroporto Cristoforo Colombo. Le immagini mostrano l'oggetto non identificato proprio mentre un aereo parte dalla pista dell'aeroporto.

“Genova, si conferma, ancora una volta, tra le aree più frequentate dagli ufo - si legge nella nota del Centro Ufologico Mediterraneo - Quando il velivolo era appena decollato, nel video girato dall’allibito testimone, è comparso un oggetto volante non identificato, con tanto di scia, che ha attraversato il campo visivo in pochissimi decimi di secondo. L’uap, di forma affusolata, ha lasciato una scia dietro di sé e, ad un’analisi più approfondita, mostra una forma assimilabile a quella dei classici dischi volanti, non bianco intenso come sembrava ad un primo esame, ma di un bianco quasi trasparente, come se usasse un dispositivo di occultamento”, scrive Carranante in una nota.

L’ovni, sembrava volare ad una quota di un centinaio di metri, forse era lungo qualche metro ma le stime sono molto difficili e lasciava una scia dietro di sé che, verosimilmente, è stata causato dalla sua velocità che il cellulare non è riuscito a fermare in un istante preciso determinando la scia stessa”.

Angelo Carannante, il presidente del Centro Ufologico Mediterraneo, afferma: “E’ probabile che si sia trattato di un vero e proprio fenomeno aereo inspiegabile, in quanto tutti i tentativi di trovare una soluzione, sono risultati vani, considerando anche l’eventualità di riflessi, volatili, velivoli umani, difetti del cellulare, fenomeni naturali e quant’altro”.