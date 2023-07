"Diario Italiano", il nuovo libro di Pier Franco Quaglieni (FOTO)

Ieri pomeriggio, nel parco della Clinica San Michele di Albenga, Pier Franco Quaglieni ha presentato il nuovo libro "Diario Italiano" (Pedrini Edizioni).

Il volume prosegue e ampia gli orizzonti tracciati da tre precedenti lavori dello scrittore: "Figure dell'Italia civile", "Grand Italia" e "La passione per la libertà", parlando di ulteriori personaggi (trenta) che hanno lasciato il segno, ciascuno nel proprio ambito politico, imprenditoriale o professionale, nel periodo del secolo scorso e a cavallo dei nostri giorni.

Ospite d'onore dell'incontro culturale Tiziana Parenti, ex magistrato negli anni 80/90 a Savona (fu come Procuratore della Repubblica), ora avvocato in Genova.

Tiziana Parenti, avendo letto il libro, ha dato al pubblico presente un'esposizione approfondita del libro, apprezzandone il contenuto come seria e documentata descrizione dei personaggi.

Pier Franco Quaglieni si è soffermato a sottolineare le tre figure liguri citati nell'opera: l'albenganese avvocato Cosimo Costa (1928 -2021), cofondatore con Nino Lamboglia dell'Istituto Studi Liguri, la genovese Bianca Montale (1928 – 2023) ,nipote del Premio Nobel Eugenio Montale, insigne studiosa della Storia del Risorgimento e Francesco Coco (1908 -1976), magistrato, ucciso proditoriamente a Genova dalle Brigate Rosse.