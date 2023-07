Si è tenuta dal 6 al 12 luglio a Boston la 105° Convention di Lions Club International. Grande e suggestiva la storia che, partendo dall'idea del "visionario" Melvin Jones (1879- 1961) ci conduce con incredibile attualità ai nostri giorni.

Era in pieno svolgimento la Prima Guerra Mondiale quando Melvin Jones, nel 1917, riunì alcuni Business Club per attivare azioni di solidarietà col motto: " Non si può andare molto lontano finché non si inizia a fare qualche cosa per il prossimo".

Oggi i Lions sono 1.400.000 in 220 Paesi del mondo. Da Boston è stato lanciato un progetto ambizioso arrivare entro il 2027 a 1.500.000 Soci per poter servire 1.000.000.000 di persone in difficoltà.

Che l'azione sia mondiale, come aveva preconizzato il lungimirante fondatore, lo dimostrano i vertici eletti a Boston: presidente Internazionale Patti Hill - Canada, primo vice presidente Internazionale Fabricio Oliveira Brasile, secondo vice presidente Internazionale A.P. Singh India.

Brillante e qualificata, come sempre, la partecipazione italiana guidata dal Presidente del Consiglio dei Governatori Eddy Frezza che, nella circostanza ha passato il testimone al suo successore Claudio Sabattini che guiderà il Multidistretto Italia per l'anno sociale 2023/2024.

Avvicendamento anche nel Distretto Lions 108Ia3 (Piemonte -Liguria) che ha visto, come ampiamente preannunciato, l'investitura, attraverso il suggestivo rito dello "strappo", di Oscar Bielli a Governatore.

Inizia così l'impegnativo compito del Sindaco Emerito di Canelli che lo porterà a collaborare coi Lions Club di Piemonte e Liguria nelle molteplici iniziative che vanno dall'accresciuta collaborazione con le Comunità del territorio e le Associazione di Volontariato, al progetto Together for Africa voluto per coordinare le iniziative Lions e non solo, a favore delle popolazioni africane. Centrale l'impegno sui temi identitari, lotta alla cecità e sostegno ai non vedenti in particolare che valse ai Lions l'appellativo di "Cavalieri della luce".

Fiore all'occhiello la scuola di addestramento dei cani guida di Limbiate che ha donato gratuitamente, nei suoi sessant'anni di vita, 2.200 cani a non vedenti.

Inoltre Bielli, come componente del Consiglio dei Governatori, ha ottenuto la prestigiosa delega ai Rapporti con le Istituzioni Nazionali.

Lo slogan del nuovo Presidente Internazionale Patti Hill è: "CAMBIAMO IL MONDO"

"Il cambiamento non si verifica improvvisamente ma attraverso tante piccole scelte. Un singolo atto di servizio può cambiare una vita".