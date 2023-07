Bicicletta travolta da un'auto a Stellanello: anziano trasportato in codice giallo al Santa Corona

Incidente nella mattinata odierna, intorno alle 11.20, nelle strade dell'entroterra ingauno, precisamente a Stellanello in frazione San Lorenzo.

Un'automobile ha travolto, per cause non ben chiarite, una bicicletta di passaggio in sella alla quale si trovava un uomo sulla settantina.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso e anche il personale sanitario della Croce Bianca di Andora supportato dall'automedica.

Per accelerare il trasporto della vittima, in codice giallo, al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure è stato attivato l'elisoccorso Grifo01.