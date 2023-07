Turista comasca sparita da Chiavari, ritrovata ad Alassio dopo un pellegrinaggio improvvisato in Francia

Svolta lieta nella vicenda che da un paio di settimane circa teneva col fiato in sospeso familiari e conoscenti di una turista comasca, la signora Paola Ferrari, che dallo scorso 5 luglio aveva fatto perdere le proprie tracce mentre si trovava a Chiavari.

Ad annunciare il ricongiungimento della signora Paola con la sua famiglia è stato, sui suoi canali social, il fratello Gianfranco, che aveva lanciato l'appello anche alla nota trasmissione Rai "Chi l'ha visto?", ringraziando sia chi si era interessato alla vicenda per giungere a un lieto fine sia le forze di polizia attivatesi per l'eventualità.

Secondo quanto riportato dal signor Gianfranco, la donna si è nuovamente messa in contatto coi parenti nella giornata di ieri, 17 luglio, da Alassio dopo un improvvisato pellegrinaggio in alcuni santuari mariani del sud della Francia, nel quale la donna aveva voluto cercare un poco di pace interiore a seguito di qualche fraintendimento familiare.

Rimasta senza carica elettrica nel telefono cellulare, si sarebbe allontanata dai parenti durante la vacanza nel Tigullio e avrebbe così appreso una sorta di viaggio spirituale ignorando le ricerche in corso in Liguria per ritrovarla. Una volta terminato, grazie all'aiuto di un ufficio turistico alassino, la donna si è rimessa in contatto coi familiari che ha potuto riabbracciare prima di tornare a casa.