A Calice arriva il mandolino "come non l'avete mai visto" del savonese Carlo Aonzo

Nuova serata all'insegna della musica domani sera (19 luglio, ndr) alle 21 in piazza della Chiesa a Calice Ligure, con un altro appuntamento immancabile della ricca stagione estiva organizzata dall'associazione "Calice Città della Musica" con la collaborazione dei Zueni de Corxi e del Comune di Calice Ligure.

Protagonista con lo spettacolo "Mandolino a solo - Da Hendrix a Bach", sarà il musicista colto e fuori dagli schemi, Carlo Aonzo.

Savonese di nascita, ha riversato sul mandolino, del quale è interprete magistrale, l'arte barocca della meraviglia e l’arte classica dell’eleganza: quelle abilità di mettere lo spettatore di fronte alla magia di cui è capace l'arte uscendo dall'usuale e dal consueto per affondare semplicemente nel vasto e poliedrico mondo della creatività che non ha e non vuole avere limiti.