Andora, al via gli appuntamenti culturali “Sotto l’Archetto” 2023: Giubilei e Osho le star di luglio

Andora si prepara a ospitare una nuova stagione della rassegna di presentazioni di libri "Sotto l'Archetto", appuntamento estivo che da 9 edizioni dà voce a temi di attualità con i contributi di giornalisti, scrittori ed esperti. Quattro appuntamenti, da luglio ad agosto, quattro momenti di confronto sotto l'ormai celeberrimo archetto del Parco degli Aviatori ad Andora per comprendere il presente e interpretare il futuro.

Si parte mercoledì 19 luglio, alle 21.30, con lo scrittore ed editore Francesco Giubilei - inserito da Forbes tra i 100 giovani under 30 più influenti d’Italia - che presenta il suo ultimo libro “Gli intellettuali di destra e l'organizzazione della cultura” (Oligo, 2023). Introduce e modera la giornalista Linda Miante, partecipa il giornalista Cristiano Bosco. Dopo l’esordio con Giubilei, la rassegna proseguirà il 28 luglio con Federico Palmaroli, alias “Osho”, per una serata all’insegna della satira politica.

Esiste una cultura di destra o è più corretto parlare di una cultura delle destre? Quali sono i suoi riferimenti e le figure più note? Queste sono alcune delle domande a cui cerca di rispondere il pamphlet di Giubilei, uscito nelle librerie italiane a giugno 2023. La tesi dell’autore è che alla destra non manchi una propria cultura rappresentata da importanti voci e scuole di pensiero, bensì l’elaborazione di una politica culturale che al contrario la sinistra, facendo propria la lezione di Gramsci, è riuscita a sviluppare. Secondo l'autore, le cose possono cambiare e, se la destra italiana intende dar vita a un progetto duraturo, non è sufficiente il consenso politico, ma occorre mettere in campo un’organizzazione della cultura in grado di durare nel tempo.

Francesco Giubilei è un editore, editorialista e scrittore conservatore italiano. È stato consigliere straordinario del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ha pubblicato numerosi libri tradotti negli Stati Uniti, Spagna, Ungheria, gli ultimi “Leo Longanesi. Il Borghese conservatore” (Finalista Premio Fiuggi Storia, Odoya, Bologna 2015), “Storia del pensiero conservatore” (Giubilei Regnani, Roma 2016 uscito negli Stati Uniti con Regnery con il titolo “The History of conservative Thought”), “Il conservatore del futuro” (Il Giornale, Milano 2016), “Conservare la natura. Perché l’ambiente è un tema caro alla destra e ai conservatori” (Giubilei Regnani, Roma 2020, vincitore Premio Acqui Ambiente), “Strapaese” (Odoya, Bologna 2021), “Sovranità energetica” (Giubilei Regnani, Roma 2022).

Gli eventi sono a ingresso libero. Al termine delle presentazioni sarà possibile acquistare i libri firmati dagli autori.