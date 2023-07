"Camminiamo insieme per dire no al femminicidio", una marcia ad Albenga organizzata dal Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi

Il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi APS con il patrocinio del comune di Albenga ha organizzato per oggi, martedì 18 luglio, la marcia “Camminiamo insieme per dire no al femminicidio”.

Il raduno sarà in piazza del Popolo alle ore 20.30 con partenza alle 20.45 verso Viale Martiri della Libertà, Viale Italia, Lungomare C. Colombo e arrivo in Piazza De Andrè dove il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore ai Servizi Sociali Marta Gaia e la Presidente del Centro Artemisia Gentileschi faranno alcune riflessioni su questo importante tema.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "La violenza di genere purtroppo è un argomento attuale. Esistono tanti tipi di violenza nei confronti delle donne, c’è la violenza fisica che spesso si perpetra all’interno delle famiglie, a volte anche quelle considerate più integrate o attraverso i social".

"C’è anche la violenza morale, economica, psicologica, la violenza nell’ambiente di lavoro - la stessa diseguaglianza che le donne hanno nell’ambito lavorativo è una violenza – ed è su queste tematiche che occorre ancora lavorare molto. Non dobbiamo mai abbassare la guardia".

"È importantissimo lavorare con i giovani e con le scuole e continuare a sensibilizzare su queste tematiche. È importante sensibilizzare anche le donne in modo da fornire loro gli strumenti per riconoscere in tempo questo pericolo e riuscire a tutelarsi. Questo amore che a volte le donne hanno nel concedere una seconda possibilità, infatti, spesso può risultare fatale".

"Voglio ringraziare tutti i volontari e le volontarie delle associazioni che si occupano di questo tema in modo concreto con un aiuto effettivo alle donne e/o con azioni di sensibilizzazione. Oggi voglio ringraziare in particolare il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi APS che ha organizzato la marcia per dire "no" al femminicidio e per l’impegno concreto e costante su queste tematiche", conclude il sindaco.