Inaugurata a Toirano la mostra personale “Il paese di legno” di Piero Fiorucci (FOTO)

In data 15 luglio 2023, alle ore 17,00, presso la Biblioteca civica del Comune di Toirano, è stata inaugurata la mostra personale del toiranese Piero Fiorucci dal titolo “Il paese di legno”, con sottotitolo “Sorrisi e gioia di vivere”, con la quale l’Autore ha messo a frutto la propria abilità nella lavorazione del legno per creare opere originali valorizzando pezzi di legno che gli evocavano immagini varie. Da questa attività, che ha preso vita nel periodo pandemico, da tronchi di ulivo, castagno, rovere, brugo, acacia, frassino, ecc. ne sono derivate delle vere e proprie sculture che rappresentano attività, scene di vita quotidiana e animali in una sorta di paese immaginario. Le opere esposte sono una trentina mentre per altre si è resa necessaria la riproduzione con immagini digitali trattandosi di opere fisse. L’Autore ha in lavorazione anche un pezzo per il progetto comunale di arte diffusa “ToirArte”.

Davanti a un nutrito pubblico, Fiorucci è stato introdotto dal Consigliere delegato alla cultura Nicola Panizza, che ha curato e allestito l’evento con la collaborazione dei volontari della Biblioteca comunale.

Il Consigliere Panizza ha precisato che “Al di là dell’abilità tecnica e creativa di Piero, nostro concittadino da molti anni, toiranese di adozione e originario eugubino, c’è la bellezza dei soggetti che si sono offerti a questo processo di rielaborazione. Quello che ci emoziona è il significato profondo che Piero ha trasmesso e che da subito ha coinvolto tutti noi grazie a questi pezzi che assumono un significato allegorico e simbolico. Si tratta di soggetti antropomorfi che ci portano a un concetto astratto, per questo, nel sotto titolo, abbiamo voluto evidenziare fin da subito il messaggio profondo di questa mostra. Queste opere sono uno dei migliori frutti, inaspettati, del periodo pandemico”.

Dopo il discorso introduttivo, Fiorucci si è intrattenuto con il pubblico presente descrivendo la propria tecnica e le immagini evocate nelle opere. All’inaugurazione ha partecipato anche il Consigliere delegato al turismo Roberta Tognoloni.

Le opere rimarranno esposte nella Biblioteca dal 15 luglio al 31 agosto 2023, nelle sere di martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 15,30 alle ore 18,30. La mostra avrà apertura straordinaria nel corso della “Festa dei Gunbi”, che si svolgerà dal 3 al 6 agosto 2023.