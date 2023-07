Nasce la "Cabina economica del Nord Ovest": Liguria, Lombardia e Piemonte consolidano il triangolo industriale

Parte dalla Camera di Commercio di Genova il confronto tra imprenditori e assessori alle attività produttive di Liguria, Lombardia e Piemonte per consolidare l’alleanza strategica del Nord Ovest, che vede da tempo le tre regioni impegnate in ambito logistico.



Dal dialogo tecnico-politico e da quello con le associazioni è emersa la necessità da un lato di condividere nel breve termine strategie, in ambito della nuova programmazione Fesr, per armonizzare i bandi in favore delle imprese, con particolare attenzione all’estensione di strumenti già apprezzati che hanno attivato le singole amministrazioni; dall’altro la volontà di individuare nel medio-lungo termine cinque settori industriali di sviluppo macroregionale: l’aerospazio, l’automotive, l’industria energetica, la logistica e i microchip.



“Con questa mattinata proficua di lavori abbiamo cercato di rinverdire la suggestione del ‘triangolo industriale’ che leggevamo sui libri di scuola con dei fatti concreti - spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti - L’industria è il carattere che attraversa trasversalmente le azioni di questa ‘Cabina economica del Nord Ovest’, che non andrà a interferire con quella già esistente sulla logistica ma rimarchierà l’importanza economica di traffici snelli, efficaci ed efficienti come elementi strutturali della catena del valore di ogni produzione. A questo proposito scriveremo l’ennesima lettera al ministro Fitto per chiedere lo sblocco delle Zone Logistiche Semplificate di Genova e della Spezia, che attendiamo da anni”.



“Quello odierno è stato un incontro estremamente proficuo - commenta l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi - Strutturiamo una collaborazione strategica con il coinvolgimento degli stakeholder. Facciamo sistema tra le nostre tre Regioni con il contributo importante delle aziende, attivando strategie per i singoli settori produttivi per anticipare i tempi attraverso le grandi capacità di ingegno dei nostri imprenditori, la qualità dei loro lavoratori e il sano rapporto pubblico-privato che per la Lombardia è sempre stato un punto di forza. La prossima tappa di questo percorso sarà in Lombardia: andiamo avanti verso obiettivi comuni”.



“Mettere a sistema le rispettive competenze, scambiarsi informazioni utili, fare gioco di squadra tra regioni che trainano l’economia uniformando bandi e risorse a favore del sistema imprenditoriale diventa un fattore importante. Pensiamo allo sviluppo di settori importanti e in espansione come aerospazio e semiconduttori o altri storici che sono determinanti come logistica e automotive - afferma l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Piemonte Andrea Tronzano - Quello odierno è un passo sicuramente efficace che ci deve far guardare al futuro con ottimismo”.



La prossima sessione della ‘Cabina economica del Nord-Ovest’ è prevista in autunno a Milano.