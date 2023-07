Asl2, in pensione il direttore di Economato e logistica Antonella Moretto

Antonella Moretto, direttore della Struttura complessa economato e logistica, afferente al Dipartimento tecnico amministrativo lascia l'Asl per la pensione.

Moretto sarà in pensione dal 1° agosto. In Asl2 dal 1988, quando era ancora Usl, come funzionario amministrativo ha ricoperto vari ruoli tra i quali quello di responsabile del Settore Giuridico del Servizio Personale.

Dal 2005 al 2009 è stata nominata direttore dell'azienda pubblica Servizi alla Persona di Opere Sociali di N.S. di Misericordia di Savona, per tornare in Asl nel 2017 come dirigente amministrativo pero assumere nel 2018 l'incarico di direttore di Struttura complessa economato e logistica.

Il ruolo di Moretto verrà ricoperto da Tiziana Tazzoli attualmente dirigente amministrativo della Struttura complessa economato e logistica, unica candidata che ha risposto all'avviso di selezione dell'Asl2.