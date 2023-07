Mondiali di Nuoto a Fukuoka. Seconda medaglia di argento per Linda Cerruti! "Ulteriore sprone per migliorarci, podio dedicato a Giorgio Minisini"

La prova dell'Italia è stata pulita, senza alcun tipo di errore, chiudento con 274.5155 punti (175.2655 per gli elementi, 99 per l'impressione artistica di cui 47.2500 per musica e coreografia, 26.2500 per la performance e 25.7500 per le transizioni).

"Abbiamo gettato le basi per qualificarci alle Olimpiadi ai prossimi mondiali di Doha - ha raccontato Linda Cerruti, la nuotatrice artistica più medagliata della storia italiana - Questa medaglia ci servirà come punto di partenza, come ulteriore sprone a migliorare, per farci trovare pronte. Ora ci godiamo la magia del momento, siamo una squadra unita e coesa; queste gioie ci uniscono ancora di più. Dedichiamo le medaglie a Giorgio Minisini perché è come se avesse nuotato con noi. Siamo state calme, abbiamo controllato l'esercizio come lui avrebbe voluto. Lo vogliamo abbracciare forte. Ti aspettiamo"!