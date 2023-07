Un uragano si abbatte su Moena, annullata l'amichevole tra Genoa e WSG Tirol

Doveva essere la seconda uscita stagionale, la prima contro un avversario di livello e già decisamente più avanti nella preparazione pre campionato. E invece il pomeriggio del Genoa a Moena, che alle 17 avrebbe dovuto affrontare al campo sportivo "Benatti" gli austriaci del WSG Tirol, squadra che disputa la Osterreich Bundesliga ha rischiato di trasformarsi in un incubo.

Proprio al momento dell'uscita dagli spogliatoi delle due squadre e della terna, quasi nemmeno il tempo di raggiungere il centro del campo, che la situazione meteorologica è precipitata. Vento forte e pioggia scrosciante hanno "salutato" le compagini che sono così immediatamente corse ai ripari così come i tifosi che si trovavano in quel momento sugli spalti.

Una sorta di uragano che ha divelto o danneggiato diverse strutture del Genoa Village, il villaggio creato per l'intrattenimento dei tifosi nei pressi del campo sportivo della Val di Fassa, e anche la torretta dedicata alle riprese televisive ma che fortunatamente non avrebbe visto alcun ferito. Nonostante i racconti via social dei presenti non fossero dei più confortanti.

Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco e i carabinieri per verificare il tutto.

La gara quindi è stata annullata "viste anche le previsioni meteo in peggioramento fino alle 18.30" come riporta la nota ufficiale della società di Villa Rostan.