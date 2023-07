Covid-19, il ministro Schillaci annuncia la fine dell'isolamento per i positivi: "Ampliamente inapplicato"

Dovrebbe essere ormai solamente una questione di giorni per averne l'ufficialità nei protocolli sanitari, anche se "di fatto è ampiamente inapplicato" già ora: in Italia arriverà lo stop all'isolamento per i positivi al Covid-19.

L'annuncio è arrivato, a margine dell'assemblea nazionale Farmindustria, dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci che ha dato una risposta alla richiesta giunta non solo al suo ministero ma anche a quello del Turismo per bocca del direttore nazionale della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, Gabriele Milani.

Nella sua lettera, Milani chiedeva al Governo di eliminare anche quei cinque giorni di isolamento per i positivi al test rimasti in vigore secondo la legge, allineandosi così a quanto accaduto nel resto d'Europa in alcuni casi già lo scorso anno, in quanto, nonostante gli "importanti esiti in termini di difesa della salute pubblica" di questa misura nei momenti più critici della pandemia, ora creavano "criticità e difficoltà" ad agenzie e strutture ricettive "che devono gestire casi di positività di clienti stranieri in vacanza in Italia, increduli che qui da noi sia ancora in vigore l'obbligo di isolamento".

Insomma, dopo la dichiarazione di fine emergenza da parte dell'OMS lo scorso 5 maggio, anche l'ultimo paletto della pandemia nel nostro Paese è prossimo a lasciarci.