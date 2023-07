Il nido d’infanzia Girotondo di Albenga pubblica il suo primo libro "Metamorfosi di un nido"

E' "un piccolo sogno nel cassetto realizzato" quello del nido d’infanzia Girotondo di Albenga che ha pubblicato il suo primo libro dal titolo "Metamorfosi di un nido". "Una scelta che nasce dal desiderio di dare memoria al nostro percorso progettuale - spiegano le insegnanti - mettendo in evidenza gli apprendimenti del gruppo nei percorsi di ricerca e scoperta. La partecipazione a un corso di formazione nel quale ci è stata presentata la modalità documentativa utilizzata dai nidi di Reggio Emilia, ci ha dato la spinta giusta per realizzare quella che prima era solo un’idea".

"Negli ultimi anni la parola che ci ha caratterizzato di più è proprio 'metamorfosi' - continuano -, a partire dallo spostamento del nido nella nuova sede di Leca d’Albenga, quindi una metamorfosi totale degli spazi. Ma questo libro vuole essere l’inizio di un cammino che mette in evidenza le metamorfosi evolutive che avvengono nei bambini grazie ai progetti esperienziali di ricerca e sperimentazione, i quali spingono verso cambiamenti naturali in uno spazio pensato, curato e promotore di apprendimenti". Ma non solo, "la metamorfosi è anche nel pensiero pedagogico che ci guida, intesa come crescita e ricerca costante, che si rispecchia nelle proposte educative".

"Questo libro racconta di noi, dei nostri bambini e delle loro famiglie, attraverso memorie fotografiche ma anche contenuti pedagogici che spiegano le nostre scelte educative. Il titolo del libro è stato ispirato da uno dei progetti proposti quest’anno 'scopriamo il mondo degli uccelli' in cui i bambini hanno potuto osservare dal vivo un nido ormai abbandonato del nostro giardino. Durante l’osservazione un bimbo ci ha fatto notare che elementi di diverso genere come rametti, piume, fili, erba, foglie e paglia, possono essere trasformati in un dolce rifugio" proseguono.

"La frase conclusiva che abbiamo deciso di mettere sulla copertina finale è 'un nido che accoglie un bambino accoglie anche la sua famiglia', in quanto crediamo fortemente che questa sia una piccola comunità, in continua metamorfosi e in rete con i territorio, fondamentale per la crescita di tutti - spiegano ancora dal nido - Questa pubblicazione è il risultato di un bellissimo lavoro d’équipe, Francesca Radini e Simona Ferrari hanno curato la parte dei testi e dei contenuti, Clarissa Volpe si è occupata della grafica e le nostre educatrici Federica Botta, Silvia Ivaldi e Cristina Riba della selezione del materiale fotografico" chiosano.