Save the date: 8 e 9 settembre a Busto Arsizio la seconda edizione del Festival dei Libri Sportivi

Cultura e sport. Due mondi in apparenza molto distanti, in realtà uniti da un unico obiettivo: far stare bene le persone - come si dice, mens sana in corpore sano - e trasmettere valori. Ciò che accade quando questi due mondi si uniscono è, appunto, SportivaMente, il festival dedicato ai libri sportivi che, per la sua seconda edizione, ha scelto un luogo unico: Busto Arsizio, Città Europea dello Sport 2023.

Qui, si incontreranno sportivi, scrittori e appassionati per due pomeriggi all’insegna del benessere fisico e mentale, in cui i partecipanti potranno incontrare gli atleti e, a loro volta, questi condivideranno le loro esperienze e le loro emozionanti storie.

DOVE E QUANDO

L’appuntamento con “SportivaMente - il Festival dei libri sportivi” è in Piazza San Giovanni a Busto Arsizio, venerdì 8 settembre, dalle 16.00 alle 23.00 con i primi 5 ospiti, e sabato 9 settembre, con tanti altri ospiti, tra cui il noto comico e scrittore Gene Gnocchi.

I PRIMI OSPITI

Tra gli ospiti già confermati, Alice Pignagnoli, portiere di calcio e giovane mamma, protagonista di un rientro in campo lampo dopo la prima maternità e discriminata con il mancato rinnovo del contratto in occasione della seconda gravidanza, che presenterà Volevo solo fare la calciatrice.

Conosceremo il giornalista e scrittore Claudio Gregori con il suo I vagamondi. Scrittori in bicicletta, oltre a Dario Costa, pilota italiano, primo a qualificarsi, gareggiare e vincere nella Red Bull Air Race che, insieme a Biagio D’Angelo, racconterà Il tunnel perfetto.

Il giornalista, conduttore ed autore televisivo, scrittore italiano Marino Bartoletti parlerà de La discesa degli dèi, mentre l’ex calciatore di ruolo portiere (Sampdoria, Inter, Bologna, Ascoli, Nazionale Italiana) e opinionista Gianluca Pagliuca, con Federico Calabrese, presenterà Volare libero.

Saranno presenti anche il giornalista Filippo Grassia con il suo libro Karl-Heinz Rummenigge. Kalle, Adalberto Scemma e Alberto Brambilla, rispettivamente docente universitario e scrittore e giornalista e scrittore, autori di Per Gianni Brera - l’Arcimatto.

Cristopher Goldman Ward, nato a Varese da padre americano e madre italiana, amico di infanzia della leggenda del basket Kobe Bryant, racconterà Il mio Kobe. L’amico diventato leggenda.

Il weekend si concluderà in allegria con lo spettacolo, alle 21.00 di sabato 9 settembre, del comico Gene Gnocchi, autore di Tennispedia.

SPONSOR E PATROCINI

Sportivamente - il Festival dei libri sportivi è un’iniziativa di Associazione culturale Territori con Associazione culturale CUADRI e Gruppo Editoriale More News, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, di Sport e Salute, di Panathlon Club La Malpensa e con il contributo della Camera di Commercio di Varese - Varese Sport Commission e della Concessionaria G&G Paglini.

L’evento è realizzato infine grazie anche alla collaborazione delle case editrici Baldini & Castoldi, Gallucci Editore, Minerva Edizioni, ZEROTRE Edizioni, 66th and 2nd3.

Tutte le informazioni del Festival sono disponibili sul sito www.festivaldeilibrisportivi.it.