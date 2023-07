Genoa, dall'Argentina sicuri: Retegui sarà rossoblù per circa 10 milioni

L'ultimo rumor è arrivato direttamente dall'Argentina, dove la pagina " A todo Boca " ha riportato i termini del presunto accordo tra il Grifone e gli Xeneizes: ai gialloblù una cifra intorno ai 10 milioni di euro oltre a eventuali bonus e una percentuale sulla futura rivendita . Per il giocatore possibile un contratto quadriennale per una cifra superiore al milione e mezzo a stagione.

Se sarà Genoa per il Chapita, che al termine della sfida al Barracas Central persa sullo scadere dal Tigre ha confermato come queste siano le ultime sue partite in patria, si apriranno le porte dell'Europa quindi, come auspicato dal ct Mancini che per primo lo ha portato nel Vecchio Continente convocandolo nelle ultime uscite della Nazionale e in Nations Cup.