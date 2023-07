Goleada con Gabbiadini protagonista: la Samp supera 5-1 gli svizzeri del Rapperswil-Jona

La doppietta di Gabbiadini, in versione capitano, è probabilmente la nota più lieta che emerge dal secondo test amichevole stagionale della Sampdoria. Ieri a Livigno, infatti, i blucerchiati hanno superato con un netto 5-1 gli svizzeri del Rapperswil-Jona (terza serie).

Per quanto riguarda le uscite, attenzione alla situazione di Falcone: il portiere classe '95 rimane nel mirino del Lecce dove ha ben figurato nella passata stagione prima del riscatto del suo cartellino da parte della Sampdoria. La prospettiva di un altro anno in Serie A potrebbe rappresentare la motivazione decisiva per un nuovo trasferimento in Salento e, complice il pieno recupero di Audero, per la società rappresenterebbe l'opportunità di fare cassa senza patire eccessivamente dal punto di vista tecnico.