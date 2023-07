Palio di Albenga, un commerciante: “Perché un track per la birra ‘antimedievale’ vietato dal regolamento?”

Mi chiedo perché, se è da due anni vietato portare dentro al centro storico strutture 'antimedioevali', venga consentito dall’Amministrazione comunale ad un esercente di trainare e parcheggiare, in piazza delle Erbe, un track rimorchio ‘anche male camuffato’ per la birra, vietato dal regolamento del palio, in cambio del versamento di una somma di denaro sotto forma di sponsor per l’amministrazione comunale destinata alle attività turistiche? Mi auguro che questa assurdità venga immediatamente corretta”.