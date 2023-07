"E saremmo noi le bestie", parte la campagna contro l'abbandono degli amici a 4 zampe (Video)

Secondo i dati forniti da LAV, Lega Anti Vivisezione, ogni anno in Italia vengono abbandonati 130mila animali, di cui 80mila sono cani e 50mila gatti. Fra questi, 39mila vengono allontanati dalle famiglie proprio durante il periodo estivo.

Per questa ragione Alisa, Autostrade per l’Italia e Regione Liguria si sono unite per la campagna ‘…e saremmo noi le BESTIE’, dedicata al contrasto all’abbandono e all’importanza del possesso consapevole degli animali d’affezione, soprattutto in vista del grande esodo previsto per queste settimane.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto, oltre al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, ha preso parte anche Francesco Sapio, direttore di Tronco autostradale 1 di Autostrade per l’Italia, e Valeria Cosma, dirigente medico veterinario di Alisa.

“Per quanto riguarda la Liguria nel corso dell’anno 2022 sono entrati nei canili rifugio della Liguria 853 cani, di questi, 517 sono stati adottati e i dati del 2023 sono in linea con gli ingressi degli anni passati. C’è un dato positivo che riguarda il numero delle restituzioni dirette di cani smarriti sul territorio regionale: grazie alla presenza di microchip, è stato infatti possibile restituirli direttamente ai proprietari. Avere un animale domestico è un impegno a lungo termine, per questo è fondamentale promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte al contrasto dell’abbandono e all’importanza del possesso consapevole affinché i proprietari sappiano prendersi cura in modo adeguato dei loro animali per tutta la loro vita” spiega Cosma.

Le drammatiche conseguenze dell’abbandono sono mostrate in un video a supporto della campagna, che vede protagonisti i due cani Luna e Bruno impegnati in una conversazione in dialetto genovese in cui si confrontano sul loro abbandono e quello di altri animali. Il messaggio verrà distribuito sia sui social che sui siti web istituzionali della Regione e delle ASL, oltre alla testata TGCOM24 e altre testate regionali. Anche autostrade diffonderà il messaggio con 21 schermi Infomoving da 55 pollici, presenti nelle 13 aree di servizio della rete Aspi in Liguria.

"Chi abbandona un animale per strada, oltre a commettere una nefandezza, mette anche a rischio la sicurezza stradale degli utenti: molti incidenti sono mortali, e si può essere quindi addirittura colpevoli di omicidio. Nel caso si vedano animali vanno chiamate immediatamente le forze dell'ordine al 112 o al 113, che si attiveranno con ASL veterinarie e polizia per il recupero degli animali" - spiega Francesco Sapio -. Dall'inizio dell'anno a fine maggio abbiamo avuto 23 incidenti con urto di animale, e negli ultimi 3 anni la media è stata di 41, quindi si è quasi dimezzata".

"Abbandonare un cane è un gesto infame e qualcosa che mette anche a repentaglio la sicurezza di tante persone" - afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. "È un gesto che connota la civiltà di chi lo compie e speriamo che tante persone guardando queste immagini possano ripensare al gesto sconsiderato come questo. La proposta di ieri del vicepremier Salvini di ritiro della patente a chiunque abbandoni animali trovo che sia condivisibile. Speriamo di dare il nostro piccolo contributo a costruire un po' di civiltà in questo paese".