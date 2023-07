L'Oroscopo di Corinne per l'estate: le previsioni astrali per tutta la bella stagione

ARIETE

Proibito impermalirsi, battibeccare o polemizzare …. Il clima vacanziero sarà talmente stuzzichino e peperino dal non concedere spazio ad atteggiamenti aventi l’unico scopo di rovinare ciò che di più splendido l’estate potrebbe regalare. Sentimentalmente, se insoddisfatti, vi porrete dei punti interrogativi, palesando una serenità fatiscente sotto la quale si celano rimpianti e la voglia di evadere per mezzo di una libertà che avete solo … a metà… I singoli invece approcceranno un corteggiamento talmente ardito dal far toccare il cielo con un dito… Qualcuno penserà che siate strambi ma l’impulsività, l’ardore e la temerarietà fanno parte di un carattere che nessuno potrà mai cambiare, compresi quei difetti che vi rendono squisitamente imperfetti… Quantunque un’amica proponesse una sana follia accettate e vi divertirete immensamente così come, in agosto, parteciperete a fiere, spettacoli, cene, grigliate, concerti e, nel contempo, sul filo dell’esitazione, non saprete se respingere o accogliere una trasgressione… Se costretti a lavorare vi incavolerete con un bieco rivale o rimarrete annichiliti dinanzi al contegno di un essere indegno mentre se la mente fermenta rilassatela con una gitarella distaccandovi da chi rompe sempre le scatole, poi a ferragosto date libero sfogo alla fantasia! Per favorire la diuresi bevete tanta acqua limitando il sale. Propensione a colite e gastrite.

TORO

Questa sarà un’estate da ossequiare con tanto buonsenso, una manciata di buonumore, un granello di pazienza e uno spizzico di ardimento in attesa di quelle innovazioni che fremono impazienti dietro le cortine di un autunno sorprendente e promettente… Se il velo della tristezza ha appannato i pensieri, il vento scompigliato le idee, le nubi ottenebrato dei giorni più turbolenti di un ciclone, pian pianino risalirete la china malgrado la fiacca imperversi rendendovi pigri e sonnacchiosi… Decisioni, conti da far quadrare, soggetti da spronare, scompigli, incontri ammalianti, indimenticabili esperienze, bisticci domestici, caratterizzeranno dei giorni pieni di luci ed ombre, nel corso dei quali può accadere il prevedibile e l’imprevedibile… Insomma date poco per scontato e accontentatevi di ciò che passa il convento senza esagerare con gli sborsi e gli sprechi. Semaforo verdissimo per i vacanzieri, per gli innamorati e per chiunque si trovi fuori dal proprio paese. A ferragosto, se un po' giù di morale, combinate una bella scorpacciata, una grigliata sotto le stelle, un raduno con amiconi e sicuramente vi rallegrerete. Un problemino potrebbe provenire da un malatino, un acciacco, una questione materiale, un calo di tono, un tipo sibillino, un aggeggio che si guasta o qualcheduno a cui stare accanto in un momento delicatino. Attenti pure ai ladruncoli, alle mani leste e ai soliti guastafeste.

GEMELLI

Fregarsene altamente di gente assai opportunista e scarsamente intelligente è l’unica maniera per non rodervi il fegato o seguitare a rimuginare su chi non merita attenzione accostandovi così serenamente ad un’estate gaudente con la certezza che ogni ingiuria torni al mittente… Una capatina al mare, ai monti o in collina distenderà i nervetti ma, se per vari motivi, non andate da nessuna parte, dedicate le vostre orette alle persone predilette, ad un hobby, alla lettura o a sistemare in casa delle cosette… Fattibile una visita inaspettata, un invito gradito, una compera conveniente e una soddisfazione appagante così come vi succederanno cose strane ma ci siete talmente abituati dal non farci nemmeno caso… Oltretutto, dopo ferragosto, vi toccherà prendere una delicata decisione e per non sbagliare chiedete il parere di consulenti o di chi se ne intende. Finora non avete fatto salti di gioia ma nel periodo che vi separa da un autunno interessante cercate di gustare l’attimo fuggente e vivete alla giornata. Se vi piace qualcuno sappiate che si farà avanti, tra maritati spunterà qualche incomprensione dovuta a divergenze di opinione, mentre le giovani coppiette abbozzeranno significativo progettino. Arrivo di soldini e salute da salvaguardare confidando nell’appoggio di un bravo dottore. La notte di San Lorenzo, guardando le stelle, esprimete il sogno più bello!

CANCRO

Brindate ad un’estate briccona e sorprendente … Non è una perifrasi ma un’affermazione da tenere in seria considerazione… Tanto per cominciare il sestile di Giove, insieme al trigono di Saturno, vi porterà a gongolare riscoprendovi brillanti e prestanti, nonché risoluti nel far piazza pulita di qualsiasi ostacolo si permetta di infrangere la pace e, quantunque un minimo di tempesta scuotesse le placide acque, non vi sfiorerà minimamente l’idea di mollare bussola e timone seguitando imperterriti per la vostra strada. Alla faccia della crisi permanente, una settimana di rilassamento, lungi da sveglie trillanti, sospiri e pensieri è fondamentale per ristrutturarvi ed affrontare un autunno abbastanza faticoso… Staccate gli spinotti e volteggiate verso località rigeneranti anche se delle grigie nuvolette offuscheranno rapporti, amicizie, cooperazioni, ribaltando quelle che fino a ieri sembravano granitiche convinzioni. Insomma non danzerete sotto uno scroscio di beatitudine ma, rispetto all’anno scorso, le faccende quadreranno sicuramente meglio così come combinerete delle sfiziose giornate in compagnia ed allegria voltando le sdrucite pagine di un libro che avreste preferito non leggere né impersonare… Varierete look, riabbraccerete chi non vedevate dalle calende greche e in linea di massima vi divertirete. Ferragosto carico di sorprese.

LEONE

Tra incavolature, novelle conoscenze e insolite esperienze questa bizzarra estate volerà e non vedrete l’ora che un evento maturi in quanto apportatore di maggior tranquillità… Una pecca potrebbe provenire dalla quadratura di Giove atta a minare le finanze, porvi dinanzi a dilemmi, rimanere delusi dal comportamento di un soggetto mitizzato, inceppare in contrattempi o dover trovare una soluzione a qualcosa che non riuscirete a gestire come vorreste… In compenso gioirete per un episodio trepidante, nutrirete sensazioni inedite, vi trastullerete con bimbetti od amici, riceverete notizie impensate, cullandovi sulla sponda di giornate veramente sfiziose e movimentate… Un viaggio, se prudentemente effettuato, vi entusiasmerà. Qualche coppia opterà per una vacanza cortina ma carina, i mal appaiati si scherniranno vicendevolmente bisticciando per tutto o niente mentre chi va d’accordissimo vivrà attimi indimenticabili. Rivedrete degli amici, aderirete ad una festa importante, farete un incontro casuale, scioglierete una compagnia che non vi aggrada e, nel mese di agosto, vivrete un magico momento alternato però ad un corruccio spettante voi o parenti vari. Attenti ai furti, agli imbroglioni e ai pirati informatici… Non trascurate la salute, effettuate un controllino generale e non trangugiate bevande ghiacciate o gassate… Compleanno singolare con tanto di sorpresa finale!

VERGINE

L’estate si staglia, bollente e riverente, all’orizzonte di iridescenti arcobaleni con quel Giove che offrendo finalmente il suo sostegno consentirà di trascorrere attimi decenti a patto di mitigare apprensioni, ansie e agitazioni… Combinate scorribande, viaggetti e, alla faccia della dieta, luculliane abbuffate con … contorno di risate … Un neo sarà costituto da una delusione, un congiunto indisposto, una buffa proposta, un comunicato mozzafiato, una novella importante, un’improvvisata incombente, una mini sosta forzata, un piacere negato e delle contiguità con un tipo stranito e intronato… Infischiatevene altamente di chiunque rompa ad oltranza o palesi un contegno tale dallo sconcertare ogni essere normale anche perché, con Giove in vena di euforie, allaccerete rapporti novelli buttando quelli futili nella spazzatura, rinverrete eleganti tattiche per contrastare le avversità, aspettando, nel frattempo, che la sorte vi aiuti a trovare ciò che da tempo cercate… In amore gli uccellini di bosco capitomboleranno e si innamoreranno… Qualche nativo avrà problemini di salute o valute altri invece riceveranno degli inviti oppure libreranno verso mete incantate. Coltivate un’amicizia infondente positività e a ferragosto, condizioni meteo permettendo, organizzate qualcosa di speciale ed originale. Qualche nativo diverrà mamma, nonno o papà.

BILANCIA

Che alziate le tende o meno, per dare sollievo ad una mente in fermentazione, frequentate gente carismatica, apritevi agli altri, dichiarate i sentimenti, frequentate combriccole dinamiche, allontanate chi di voi non ha mai capito nulla e centellinate ogni attimo pari ad un vino pregiato rimandando impegni gravosi al “dopo vacanze” in quanto è adesso che necessitate di sollazzarvi, rinvenire certezze, cacciare la sfiga, amalgamare i sogni e la realtà, auspicare periodi migliori e iniziare od ultimare un prospetto malgrado spuntino dei fastidi per un lavoretto, una femmina, un conto pepato o un inopinato comunicato. Chi trascina cause o pendenze ne vedrà la risoluzione, chi ha bisticciato con un compagno, un amico o chicchessia, si semi riappacificherà, chi ha perduto dei soldini o degli aggeggi li ritroverà, chi vive un amore virtuale gli occhietti aprirà, chi si sente solo stanco e stufo una simpatia imbastirà e chi è già legato, tra un alterco e un bacetto si barcamenerà… Intorno a ferragosto un giretto al mare, sul lago, in montagna o l’assistere ad uno spettacolo, rilasserà… Attenti però a non cadere o scivolare. Sembra una banalità ma la spiga di grano effigia un simbolo magico, apportatore di prosperità e serenità: val la pena procacciarsene un mazzetto, legarlo con un nastrino, appenderlo o riporlo in un cassetto… Il 10 agosto vi accadrà un fatto strano.

SCORPIONE

Buttate alle ortiche apprensioni, nervosismi, agitazioni e spassatevela, in quanto abbisognate di candeggiare il fumante cervello, dormicchiare, mangiare in santa pace, concedervi qualche diversivo perché il periodo, per tanti nativi, è stato pesante e, almeno in questo break estivo rendesi tassativo allontanarsi dal consueto ambiente o perlomeno pensare a poco o a niente … Una delusione però sta per bussare alla porta: trattasi forse di una persona troppo mitizzata, di un viaggio sospeso, di un conto salato ed inaspettato oppure di un corruccio spettante un giovanotto o un anzianotto. In compenso avrete la vostra rivincita nei confronti di chi si è comportato malamente. In casa tira aria novità e anche in amore succederà l’inverosimile. Se avete parenti lontani vi balenerà in testa di andare a trovarli e lo stesso vale per dei tipi che non vedete l’ora di riabbracciare. Aderirete a delle feste e andrete fieri di un piccolo successo personale specie se attuate in un settore artistico o giornalistico. Inoltre l’arrivo di un qualcosa di bello riempirà l’animo di gioia. Tra la fine di luglio e quella di agosto i giorni saranno talmente fermentati dal non avere requie. Soddisfazioni da figli, nipoti o amici cari. Gli over 50 controllino minuziosamente la dieta, si guardino dagli sforzi e si tengano in allenamento con un salubre movimento.

SAGITTARIO

Siete spossati o vessati da ugge, problemi, doppiezze e contrarietà? Beh… fatevene una ragione ed obliate un periodo scarsamente fervente immergendovi nell’oceano delle belle speranze con verve ed originalità, senza progettare nulla ma invitando il destino a donarvi quella piacevole scossa, quel brividino che da un po’ non provavate ed evadete dalle solite quattro mura al di là di paure immotivate o ipocondrie preposte unicamente a procacciare malumori o ansietà… Un grillo sparlante diffonderà voci adulterate: mandatelo a stendere e, fregandovene altamente, sogghignate… Sentimentalmente apprestatevi ad un’estate bollente causa accadimenti destinati a mutare parzialmente la quotidianità: qualcuno si sposerà e qualcuno si separerà oppure, in codesto settore, prendere una decisione rendesi quasi obbligatorio e poi, con Saturno che guarda di storto, di prove da superare ce ne saranno più di una ma alla fine la punterete e all’ostacolo sormontato brinderete! Un paio di missive vi faranno rimanere a bocca aperta o farete una eclatante scoperta. Insomma la gioia e la tristezza andranno si alterneranno provocando un marasma di singolari emozioni… Occhio ai colpi di calore e all’aria condizionata: potrebbero favorire un’infreddatura. Fattibili dei contatti con enti sanitari. A ferragosto vi ritroverete con un gruppetto e una notizia stupirà!

CAPRICORNO

Per quest’anno non cambiare… echeggiava una canzoncina calzante a pennello a chi non ha nessuna voglia di andare lontano se poi preferite la montagna, la collina, il verde, la partitina con gli amici, le camminate nei boschi va bene egualmente l’essenziale è staccare lo spinotto e non recarvi in luoghi affollati dove quasi certamente verreste colti da attacchi di isteria anche se taluni nativi opteranno per un viaggio in città d’arte o un soggiorno in località acquatiche. Poi dovete risparmiare in previsione di uscite incombenti, obbligatori pagamenti o compere incisive ragion per cui andate pure nei consueti posticini e nell’eventualità doveste lavorare regalatevi almeno dei weekend pacifici… Giove e Saturno vi aiuteranno a recuperare energia, accedere ad un refolo di sana follia, un compiacimento o testare un evento rendente il cuor contento… Tre novità costelleranno il lasso temporale intercorrente tra il 30 luglio e il 4 settembre. In amore, se una relazione è complicata, traballa o ha esaurito il proprio scopo, la farete finire mentre se ben appaiati testerete attimi di intensa felicità. Il ferragosto vi vedrà spettatori e protagonisti di fatti burleschi. Sulla strada la prudenza non sarà mai eccessiva in quanto un guizzo di distrazione potrebbe fruttare multe o prosternazione. Fate largo uso di verdura e frutta sennò, sotto il solleone, la pelle si disidrata, diventando secca e brutta!

ACQUARIO

Per taluni, e qui molto dipende dalla posizione dell’Ascendente, questa sarà un’estate differente dalle antecedenti, causa impedimenti o variazione di programmi ed intenti. Spesso apparirete confusi al punto di non sapere se tagliare con situazioni stagnanti, cercare di ricucirle o renderle un pochettino più pepate! Insieme al partner, ad amici o a chi volete bene effettuerete una vacanza atta a diventare veramente originale e speciale e poi avrete modo di combinare dei week end all’insegna dell’allegria e dell’armonia. Qualche nativo oltretutto penserà seriamente a legalizzare un un’unione, altri invece si caveranno un tormentone, altri ancora si incontreranno con degli amici che non vedevano da tanto tempo. Consigliabile comunque a tutti regalarsi delle pause rilassanti e non arrabbiarsi per inezie! Insomma pensate a spassarvela e rimandate i problemi a quando tornerete. Tra il 25 luglio e il 25 agosto ve la piglierete per un’iniquità o dinanzi ad una novella resterete di baccalà… Occhio alle bidonate finanziarie e a chi, da buon approfittatore, con la scusa del turismo, fa lievitare i prezzi! Il 10 agosto volgendo gli occhi al cielo esprimete un desiderio: forse stavolta si avvererà…Se la forma non è perfetta un controllino non guasta. Libagioni garantite per i golosoni e minuta preoccupazione domestica o privata per i nati in febbraio.

PESCI

Ed eccola qui l’estate che tanto aspettavate… Anche se il caldo appanna le idee ed offusca i pensieri avrete modo di rilassarvi, sollazzarvi, dondolarvi sull’amaca di tenere emozioni e saggiare entusiasmi e novelle impressioni… Dopo peripezie, traversie, momenti grigi e situazioni stressanti, potete finalmente lasciarvi cullare dalle magiche onde della serenità, a parte qualche contrattempo dovuto primariamente ad un Saturno dispettoso ed ingiurioso. I liberissimi e i timidissimi dichiarino i propri sentimenti prima che la persona interessata, travisando il tutto, volga lo sguardo altrove, gli accoppiati si regalino un viaggetto nel posto prediletto e chi ha bisticciato con un testone provi ad approcciare una matura riappacificazione. Le questioni economiche assorbiranno assai ma basterà economizzare e nella provvidenza confidare al fine di riuscire a sostenere ingenti spese. Girate alla larga dagli opportunisti, dagli spocchiosi e da quegli invidiosi che nulla tralascerebbero pur di rovinarvi la vita e le giornate. Non da escludere degli sborsi per qualcosa da far aggiustare. Se costretti a rimanere a casa o lavorare concedetevi egualmente una dolce follia, una polentata, una grigliata e qualche giornata incantata.… Tra il 28 luglio e il 20 agosto vi succederanno cose buffe mentre il ferragosto sarà particolare. Attenti a non fare indigestione!

Con l’augurio che le stelle illuminino il cammino ed accendano l’amore, la gioia e… l’estate!

