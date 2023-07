Muore in casa ad Albissola, disposti gli esami istologici e tossicologici per Andrea Beri

Sono stati effettuati i prelievi per poter svolgere gli esami istologici e tossicologici che potrebbero far luce sulle cause del decesso.

Questi gli sviluppi che sarebbero emersi a seguito dell'autopsia svolta dal medico legale Luca Vallega sul corpo di Andrea Beri, 31enne di Albissola Marina trovato senza vita nella sua abitazione.

Il giovane si era sentito male nella sua casa in via Cilea e l'allarme era stato lanciato dai suoi genitori dopo che vani erano stati i tentativi di mettersi in contatto con il figlio.

Sul posto erano giunti i vigili del fuoco, la Croce Oro di Albissola Marina e l'automedica che avevano tentato le manovre di rianimazione ma purtroppo per il 31enne non c'era più nulla da fare.

In via Cilea erano intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Beri aveva giocato nelle giovanili della Rari Nantes Savona, con le quali ha vinto diversi titoli italiani, ed era stato anche un ex giocatore della Nazionale giovanile di Pallanuoto. Negli ultimi anni ha fatto parte anche della squadra Lokomotiv della Rari partecipando al campionato amatoriale UISP.