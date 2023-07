Scontro tra un'auto e un furgoncino in A10, all'altezza di Albissola: forti disagi al traffico

Non è cominciato certo al meglio questo fine settimana di esodo verso le località della Riviera savonese e di ponente per gli automobilisti sulla A10.

Forti rallentamenti e code in direzione del Confine di Stato si sono verificati dalle 16.20 circa di oggi pomeriggio (21 luglio, ndr) all'altezza di Albissola a causa di un incidente dove sono stati coinvolti un'automobile e un furgoncino in un tamponamento.

I disagi al traffico sono stati, per fortuna, l'effetto peggiore del sinistro: degli occupanti dei mezzi coinvolti, pare in totale quattro persone, solamente una ha avuto necessità del trasporto in codice giallo e in condizioni non gravi al San Paolo di Savona.

Sul posto, oltre ai sanitari della Croce Oro Mare e della Croce Oro Cervo con l'ausilio dell'automedica, sono intervenuti brevemente i vigili del fuoco e il personale operativo di Autostrade.