La LEIDAA raccoglie firme contro i fuochi d'artificio e la caccia: domani (22 luglio) una manifestazione a Savona

Sabato 22 luglio, in piazza Sisto IV a Savona, dalle ore 10 alle 19, si svolgeranno diversi eventi dedicati al benessere animale, all’informazione e alla tutela dell’ambiente con diversi protagonisti.

Dopo la partenza da Sanremo, davanti all’ormai celebre statua di Mike Bongiomo, prosegue a Savona, con un volantinaggio, la campagna di sensibilizzazione di LEIDAA Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente - con gli ultimi dati shock sui danni provocati ad animali domestici e Selvatici di SIMA Società Italiana di Medicina Ambientale - contro fuochi d’artificio e i botti.

In piazza sarà anche presente il banchetto di C.A.D.A.P.A. Comitato Antispecista Difesa Animali e Ambiente con la raccolta firme per due referendum, uno per l’abolizione della fase venatoria, il secondo per impedire ai cacciatori di accedere liberamente alle proprietà private in fase venatoria.

Nel pomeriggio, dalle ore 16, saranno anche presenti Alessandra di Lenge, Presidente di Iene Vegane Onlus per un discorso pubblico su allevamenti intensivi, impatto sull'ambiente e sofferenza animale, e l’attivista Carlo Melis.