"Non debemus, non volumus, non possumus": spettacolo su Pio VII al Priamar di Savona

Ferve l'allestimento dello spettacolo su Pio VII "Non debemus, non volumus, non possumus", che sarà messo in scena il 24 luglio alle ore 21:30 alla fortezza del Priamàr da Teatro Madness per la regia di Daniela Balestra, coautrice della sceneggiatura insieme a Maria Rosa Varaldo. L'opera è patrocinata patrocinata dagli uffici diocesani per i Beni Culturali Ecclesiastici e per la Pastorale del Tempo libero e dal Complesso Museale della Cattedrale in occasione del bicentenario della morte del pontefice cesenate.