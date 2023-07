Parole Ubikate in mare, Agnese Pini presenta il libro "Un autunno d'agosto. L'eccidio nazifascista che ha colpito la mia famiglia"

Domenica 23 luglio ore 21,15 in piazza Sisto a Savona, incontro con la giornalista Agnese Pini e presentazione del libro "Un autunno d'agosto. L'eccidio nazifascista che ha colpito la mia famiglia" (Chiarelettere).

L'evento verrà introdotto da Renata Barberis. Letture a cura dell'attrice Margherita Sirello. Frammenti musicali a cura della flautista Silvia Schiaffino.

Estate 1944. Lungo la Linea gotica si consuma la parte più feroce della guerra in Italia, una serie di eccidi orribili per mano dei nazifascisti. A San Terenzo Monti, paese di poche centinaia di abitanti tra Liguria, Emilia e Toscana, vengono uccise senza pietà 159 persone, in prevalenza donne e bambini, l'esecuzione accompagnata dal suono di un organetto. Attraverso la storia della sua famiglia, con una scrittura intensa, viva e piena di grazia, Agnese Pini (giornalista Direttrice dei quotidiani La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale) ha scritto un grande romanzo civile, con il respiro universale dell'inchiesta-racconto che parla di noi e del presente. “Una storia così -dice l'autrice- lascia un segno indelebile nelle famiglie che l'hanno subita. L'ho sentita raccontare fin da quando ero piccola: la raccontavano mia nonna, mia madre, mia zia, ma per molto tempo ho pensato che fosse un capitolo ormai chiuso della storia d'Italia e della mia storia personale. Invece ho capito che nel nostro paese non riusciamo a guardare il ventennio fascista con una memoria davvero condivisa”.