Simona Izzo e Ricky Tognazzi firmeranno la loro piastrella sul Muretto di Alassio: appuntamento sabato 22 luglio

Sono una coppia consolidata ormai da oltre 35 anni e lo verranno a raccontare con l’ironia che li contraddistingue in occasione della serata “White Gala” sul Molo Bestoso sabato 22 luglio. Ma prima, verso le 19, saranno accolti da Angela Berrino e Marco Melgrati al Muretto per apporre la loro firma e poi godersi una spensierata passeggiata per il Budello e i suoi bellissimi negozi come tutte le coppie che nel corso degli anni si concedevano una fuga d’amore ad Alassio.

Stiamo parlando di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che raggiungeranno in questo fine settimana la cittadina rivierasca e uno dei suoi luoghi iconici, meta di artisti e amanti, da sempre il simbolo della meta romantica per gli innamorati dai tempi della Dolce Vita fino ad oggi.

La giornata di sabato sarà quindi tutta a tinte rosa per gli ospiti attesi come cuore pulsante della serata sul Molo Bestoso, senza togliere alla visita l’aspetto intimo e divertente che li ha sempre resi un’icona di intesa coniugale nonostante il mondo rocambolesco da loro frequentato per motivi professionali.

Una passeggiata, quella di domani, che li porterà fino alla scenografica location sul mare dove si svolgerà la serata dalle 20 in avanti, in compagnia di tanti altri ospiti tra cui gradita sorpresa dell’ultima ora Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione.