Albenga, FdI e Udc a confronto con Fipe Confcommercio: focus su commercio, sicurezza e turismo

Ad Albenga riunione con le categorie per Fratelli d’Italia (Roberto Crosetto-Bruno Robello De Filippis), Udc (Cosimo Luppino) e la Fipe Confcommercio (Carlomaria Balzola e Federico Scardina).

"Al tavolo del confronto sono state portate le problematiche legate al commercio e iniziative per pianificare un progetto futuro per migliorare le attività commerciali - si legge nella nota stampa diffusa da FdI - Si è parlato anche di sicurezza del territorio ed è stata ribadita la necessità forte di organizzare manifestazioni anche durante periodi non prettamente stagionali cioè non legati all’estate per potenziare il turismo e l’accoglienza. Altri incontri verranno programmati anche in futuro con un attento monitoraggio del territorio anche per trovare soluzioni tempestive su problematiche che verranno portate all’attenzione del tavolo di confronto del centro destra moderato e mondo del commercio".