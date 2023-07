Rigassificatore a Vado Ligure, Arboscello (Pd) chide la convocazione delle Commissioni in Consiglio regionale: "Snam illustri il progetto"

"Ho inoltrato richiesta ai presidenti delle Commissioni III e IV, rispettivamente Attività produttive e ambiente, di convocare una seduta congiunta per audire i referenti di SNAM spa, in modo che venga illustrato il progetto della nave rigassificatrice che si prevede di posizionare al largo di Vado Ligure".

Cosi commenta in una nota Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito democratico, che aggiunge: "E’ il primo passo, necessario, per attivare quel percorso di condivisione con il territorio che la cittadinanza ha diritto di avere. L’augurio, come già ribadito, è che si arrivi alla presentazione di una proposta complessiva e che al di là delle valutazioni di merito venga riconosciuto un ruolo alle amministrazioni e gli enti coinvolti".