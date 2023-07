Urbanistica, Borghetto Domani critica verso la visione dell'Amministrazione: "Serve dare un segnale diverso rispetto al passato"

Si è tornato a discutere, nel Consiglio Comunale borghettino svoltosi ieri sera (20 luglio, ndr) di un tema già a lungo discusso nel corso della scorsa legislatura, "la messa in vendita da parte del Comune di due aree alle quali è stato appositamente applicato (attraverso una variante al PRG) un indice di edificabilità molto alto, più di quello previsto nello stesso PUC approvato dall'Amministrazione Canepa nel 2019 (per quanto ora la Regione ne abbia prescritto un parziale abbassamento) con l'obiettivo dichiarato di 'fare cassa'".

A riportarlo sono, in una nota, i consiglieri di opposizione del gruppo "Borghetto Domani", Maria Grazia Oliva e Alessio Reale. Che sottolineano: "Al momento della variante, due anni fa circa, il sindaco aveva dichiarato che questa operazione era necessaria per avere fondi a disposizione, considerato che l'introito proveniente dalla vendita della Farmacia comunale era ancora bloccato dai ricorsi. Ora quell'introito è arrivato (circa un milione e mezzo di euro), quindi l'Amministrazione non può in alcun modo dire di non avere fondi da investire per opere pubbliche".