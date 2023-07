Arriva la nuova TAC per l'ospedale di Cairo, sarà in funzione entro i primi mesi del 2024

Una nuova TAC per l'ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte. L'Asl 2, nella giornata di ieri, ha acquistato sul mercato CONSIP il nuovo Tomografo Assiale Computerizzato.

L’acquisizione è stata possibile grazie ai fondi del PNRR. Il sistema diagnostico di ultima generazione tecnologica e di produzione Siemens Healthcare (modello Somatom XCite), è capace di acquisire 128 strati per ogni rotazione di 360°.

Il sistema è dotato dei più avanzati software diagnostici per indagini tomografiche (TAC) total body e cardio vascolari. Il costo della TAC è di 581.183,60 euro, al quale andranno aggiunte le spese stimate per quanto riguarda le opere architettoniche e impiantistiche che dovranno essere realizzate per la sua installazione, pari a circa 200mila euro. Si stima la messa a terra del nuovo sistema, pienamente funzionante, entro i primi mesi del 2024.

L’intero intervento sarà coordinato dalla SC Sistemi Informativi e Ingegneria Clinica, in collaborazione con la SC Patrimonio e Gestione Tecnica e la SSD Fisica Sanitaria, ognuno per la parte di propria competenza.

"Il macchinario andrà a sostituire l’attuale TAC Hitachi (modello Presto) del 2005. Si tratta di un’apparecchiatura con elevate performance diagnostiche e con una particolare attenzione al comfort del paziente - spiega il dottor Alessandro Gastaldo, direttore del Dipartimento Diagnostica di Asl 2- Grazie alla sua grande versatilità e performance diagnostiche la nuova TAC può essere utilizzata in qualsiasi distretto corporeo essendo dotata di software avanzati a livello body, cardio e vascolare".

"Il nuovo sistema aumenterà significativamente il livello diagnostico potenziale della radiologia del nosocomio cairese - precisa il commissario straordinario, il dottor Michele Orlando - Questo nuovo acquisto destinato all'ospedale distrettuale di Cairo testimonia come Asl 2 stia investendo sulla Val Bormida quale area strategica privilegiata per migliorare i servizi e le prestazioni a disposizione dell’utenza che incide su questo territorio e su tutta la provincia".