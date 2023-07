Savona, degrado nel quartiere di Santa Rita, le proteste dei commercianti

E' bollente la chat dei commercianti di Santa Rita che continuano a segnalare situazioni di degrado. A preoccupare il quartiere in questi giorni sono due giovani uomini che con due grossi cani lasciati liberi stanno dalla mensa della Caritas, a volte ubriachi e che sarebbero già stati segnalati alle forze dell'ordine.

"Credo che vivano in macchina perché è piena di roba" - spiega Federico Antonelli del negozio Il Barbiere dal 1947 "Lo Scultore " - arrivano prima delle ore dei pasti, stanno in auto e lasciano i due grossi cani liberi che oltre a sporcare spaventano anche i passanti. L'altro giorno poi c'è stata una lite e se la sono presa con una ragazza". Sulla vicenda sono stati informati il Comune e le forze dell'ordine . I residenti spiegano che l'estate è il periodo dell'anno più critico. C'è maggiore afflusso di persone da fuori, compresi i senza tetto che arrivano alla stazione, bivaccano in zona e se riescono entrano nei portoni dei palazzi a dormire dove sporcano e lasciano avanzi di cibo e spazzatura.

"E' una situazione che nell'estate diventa insostenibile - spiegano alla Caffetteria Santa Rita - è inutile che noi commercianti ci puliamo i marciapiedi, teniamo in ordine se poi a queste persone si concede di tutto. Un altro problema sono gli alcolici. Alla mensa non viene dato da bere vino o alcolici, ma quando escono se li vanno a comprare nei negozi e supermercati. Non dovrebbero. E' successo spesso che persone ubriache si mettessero a litigare. Ci vogliono più controlli e presenza di polizia municipale e forze dell'ordine" .