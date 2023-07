Genoa, è l'ora di Retegui: nella notte l'intesa totale, l'attaccante della Nazionale sarà rossoblù

Il colore della fumata stava pian piano schiarendosi nelle scorse ore, nella notte dal metaforico comignolo di Villa Rostan eccola definitivamente bianca: l'attaccante italo-argentino classe '99 Mateo Retegui sarà un giocatore del Genoa.

Dopo i segnali lasciati alla stampa dopo la sfida di campionato in cui annunciava che in questa settimana avrebbe disputato le sue ultime partite con la maglia del Tigre, nella notte, a margine della seconda sfida persa dagli argentini ma stavolta in Copa Libertadores contro i paraguayani del Libertad, il Chapita ha salutato i suoi oramai ex tifosi e annunciato come il Boca Juniors (detentore del suo cartellino) avesse ormai trovato l'intesa col suo nuovo club, senza menzionare il Grifone ma confermando come la maglia fosse simile a quella già indossata, ovvero di colore rosso e blu.

L'intesa col club Xeneizes prevede un pagamento di circa 15 milioni (cifra che secondo i media argentini sarà divisa col Tigre) da parte dei genovesi, con alcuni bonus aggiuntivi e una percentuale del 20% sulla prossima cessione.

"Sono stato un fortunato ad aver avuto la possibilità di vestire questa maglia, e un giorno tornerò. L'Italia? Vengo dalla strada, la mia famiglia è con me e compio questo passo con l'animo tranquillo" ha dichiarato il giocatore, come riportato dall'Ansa, rivelando poi di aver avuto la "benedizione" al suo approdo in Serie A anche da parte del ct Roberto Mancini.

L'ex bomber della Sampdoria scudettata è stato il primo nel Vecchio Continente a credere nelle sue potenzialità convocandolo negli ultimi impegni della Nazionale, dove Retegui ha già dimostrato le sue doti da punta mettendo a segno due gol dopo averne finora segnati 35 in 67 partite con l'attuale club, col quale è letteralmente esploso nell'ultimo anno e mezzo.

In attesa del bomber, chiamato a comporre con Gudmundsson il tandem offensivo a servizio di mister Gilardino che tanto lo ha voluto, il Grifone (domani pomeriggio in campo alle 17 contro il Venezia) intanto punta a rinforzare la difesa: in attesa di conoscere il destino del terzino Zanoli dal Napoli, pare avvicinarsi l'arrivo sotto la Lanterna dell'ex Torino e Inter Danilo D'Ambrosio, svincolato dai nerazzurri dopo 8 anni e mezzo.