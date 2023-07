E-commerce: quali sono i settori in crescita nell’ultimo triennio

Quanto internet sia diventato importante nella quotidianità di ogni singola persona, è un dato di fatto ormai acquisito: nel terzo decennio del nuovo millennio, infatti, è impossibile farne a meno. Basti pensare a quanto sia presente la grande rete telematica nella nostra vita, come testimonia l’utilizzo costante delle applicazioni di messaggistica istantanea e dei social network, diventati imprescindibili per un vasto numero di soggetti in ogni angolo del mondo.

Circoscrivere il fenomeno del web al solo aspetto “ludico”, tuttavia, non corrisponde alla realtà. Esso, infatti, ha reso decisamente più semplice l’adempimento di tutti quegli adempimenti di carattere burocratico che, prima del suo avvento, richiedevano elevate perdite di tempo negli uffici pubblici, oltre ad aver aumentato le conoscenze e le competenze - specifiche o generali - della maggior parte dei cittadini italiani.

Il settore Food&Grocery ha fatto registrare tassi di crescita importanti

Internet, però, ha reso decisamente più semplice l’approccio al mondo del commercio, come testimonia l’elevato numero di italiani che hanno effettuato un acquisto online nel corso degli ultimi mesi: oltre il 65% dei nostri connazionali, infatti, ha effettuato perlomeno una transazione commerciale nei primi mesi del 2023.

Chi pensava, quindi, che il fenomeno dell’e-commerce fosse destinato a sgonfiarsi non appena terminato il periodo dei lockdown, è stato smentito letteralmente dai fatti: i numeri fatti registrare in quei difficili momenti, infatti, sono ancora analoghi a distanza di un triennio. Il mondo del commercio online è ancora tonico e regala grandi opportunità di business per tutti quei soggetti che decidono di aprire un’attività nel web. Ma quali sono i settori che hanno registrare i tassi di crescita più significativi negli ultimi tre anni?

Nonostante un lieve calo dopo l’autentico boom del 2020, il settore del food è, a conti fatti, quello che ha fatto registrare il maggior tasso di crescita in questi ultimi tre anni. A fare da traino, in questo caso, è stato certamente il periodo del lockdown, dove l’unica modalità per poter degustare le pietanze dei propri ristoranti preferiti era farseli recapitare direttamente a domicilio, complici le chiusure dei locali per arginare il dilagare della pandemia.

Il successo del comparto del “Food&Grocery” resta ancora elevato, anche se, per quanto ovvio, i tassi di crescita non sono equiparabili a quelli fatti registrare nel 2020. Il successo di alcune piattaforme internazionali del settore, che continuano a crescere anche nel corso del 2023, è l’esempio più concreto di quanto il comparto abbia ancora interessanti margini di crescita.

Il clamoroso successo dei sexyshop online

Decisamente tonico, tutt’oggi, invece il mondo dei sexy shop online , settore dell’e-commerce che ha fatto registrare l’incremento più significativo nel corso dell’ultimo anno. La società italiana è diventata, finalmente, più matura e consapevole, scevra, finalmente, di antichi tabù del passato e di una maggiore consapevolezza sull’importanza di ottenere maggior benessere sotto ogni aspetto.

Se si volge lo sguardo ad un lustro fa, i sexy shop online hanno registrato un aumento del proprio fatturato a tripla cifra percentuale, complice anche l’opportunità di poter acquistare nel più totale anonimato: tra oggetti erotici, abbigliamento, anticoncezionali, creme e molto altro ancora, questi store del benessere intimo offrono una serie infinite di opportunità per migliorare lo stato psicofisico di ogni singolo soggetto.

Continua a crescere anche il settore dell’abbigliamento, storicamente trainante per l’intero mondo dell’e-commerce italiano. D’altro canto, un popolo come quello italiano, che vede in Milano la “capitale mondiale della moda” ed è particolarmente attento alla cura del proprio look, non poteva che cogliere con grande interesse il fashion online, grazie, non di rado, a prezzi decisamente più competitivi rispetto ai punti di vendita fisici.

La crescita dell’ultimo triennio ha posto il comparto dell’e-commerce dell'abbigliamento al secondo posto di quelli col maggior fatturato, a poca distanza dal mondo dell’elettronica che, viceversa, ha fatto registrare un lieve calo nel periodo post-lockdown, complice i prezzi decisamente aumentati a causa dell’inflazione galoppante.