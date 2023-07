Si arroventa il “clima” tra i Quartieri del Palio Storico di Albenga: ecco il programma del 22 e 23 luglio

Un grande successo anche per la seconda serata del Palio Storico di Albenga, che per quattro giorni, da giovedì 20 a domenica 23 luglio, “catapulta” il centro della città nel Medioevo, esattamente nel 1227.

Perché il 1227? È l’anno in cui il Vicario Imperiale Tommaso I di Savoia giunse ad Albenga per dimostrare l’appoggio del Sacro Romano Impero alla città e garantirne la tutela contro gli intrighi della Repubblica di Genova.

Rievocazione storica, animazione e spettacoli, taberne aperte e sfide tra i quartieri della città: il Palio Storico di Albenga, giunto alla sua 13esima edizione, è l’evento più atteso dell’anno, che non manca mai di divertire e stupire.

Il “clima” tra i quattro Quartieri? Agguerrito e rovente, con sfide da non perdere!

Ecco il programma delle serate del 22 e 23 luglio

Sabato 22 luglio

AUDITORIUIVI SAN CARLO

(Palazzo Oddo): ore 17.00 Conferenza a cura della Dott.ssa Viviana Moretti. Introduce il Dott. Nicola Staricco (Resp. Storicità Palio)

CORTILE SCUOLE PACCINI

17.30 Gara: Tiro con l'arco 2°T

19.00 Gara: Tiro con l'arco 3°T

PIAZZA SAN MICHELE

ore 19.15 Benvenuto e presentazione serata

ore 19.30 Spettacolo di Falconeria e rapaci

ore 20.00 Gara. La famiglia medievale va alla vendemmia 3°T

ore 20.45 Spettacolo: "I Tamburini del Podestà"

ore 21.00 Gara: Sassaiola 2°T

ore 21.30 Spettacolo: "La Compagnia del Coniglio"

ore 22.00 Gara: Tiro alla fune 3°T

ore 22.45 Spettacolo: "Milfo Lo Buffon Giullare e Leo Gobbo"

ore 23.00 Spettacolo teatrale a cura dell'Associazione culturale La Duecentesca

ore 23.45 Spettacolo: "Pyroetnico" e "Sonagli di Tagatam"

Dalle 19.30 alle 00.30 Spettacoli nelle varie piazze.

Domenica 23 luglio

CORTILE SCUOLE PACCINI

ore 19.00 Gara: Tiro con l'arco 4°T

PIAZZA SAN MICHELE

ore 19.15 Benvenuto e presentazione serata

ore 19.30 Spettacolo di Falconeria e rapaci

ore 20.00 Spettacolo: "Milfo Lo Buffon Giullare e Leo Gobbo"

ore 20.15 Gara: Sassaiola 3°T

ore 20.45 Spettacolo: "Pierpaolo Pederzini"

ore 21.00 Gara: Tiro alla fune 4°T

ore 21.45 Spettacolo di Rapaci notturni

ore 22.00 Intermezzo: "I Tamburini del Podestà"

ore 22.10 Il Corteo del Palio Storico sfila in piazza e prosegue per le vie cittadine

ore 22.20 Spettacolo: "I Sonagli di Tagatam"

ore 22.45 Il Corteo rientra in Piazza San Michele

ore 22.50 Il Podestà saluta il Legato Imperiale

ore 23.00 Spettacolo finale con tutti gli artisti dell'edizione 2023

a seguire

PROCLAMAZIONE VINCITORI edizione 2023

PALIO

STORICITA

PREMIO SPONSOR PEIRANO

Dalle 19.30 alle 00.30 spettacoli nelle varie piazze.