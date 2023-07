ANDORA: inaugurata la Mostra di Arte Contemporanea Coreana

Per gli amanti del bello e gli appassionati di arte contemporanea si rinnova l'appuntamento al Contemporary Culture Center di Palazzo Tagliaferro a Andora (SV): la mostra "IN BETWEENNESS #2 - Culture della Differenza" presenta una selezione di fotografie, sculture opere pittoriche e disegni di Chan Hyo Bae, Yu Jinyoung, Peter Kim, tre artisti coreani di fama internazionale che vivono e lavorano in Europa, Corea del Sud e Stati Uniti presentando, uno spaccato dell’arte contemporanea di una delle nazioni più dinamiche del mondo asiatico. Sarà possibile visitare gli spazi espositivi fino al 17 settembre.

Inaugurazione alla presenza del Console Generale della Repubblica di Corea a Milano Kang Hyung Shik, il Sindaco del Comune di Andora Mauro Demichelis, l'assessore alla Cultura Maria Teresa Nasi e la Presidente di c|e contemporary e curatrice della mostra Christine Enrile

L'iniziativa è promossa dal consolato Generale della Repubblica di Corea in collaborazione con il comune di Andora, tra i comuni scelti dal Consolato per far conoscere la cultura coreana attraverso eventi artistici e culturali nell'ambito del progetto nazionale Cultura Coreana in movimento 2023.

le opere di Peter Kim nella bella sala boschereccia di palazzo Tagliaferro, che riproduce illusionisticamente un ambiente naturale, un "giardino d'inverno", per offrire un luogo di svago e ricreazione all'interno dell'abitazione.

Peter Kim (1967, Gwangju, Corea del Sud)

Peter Kim (1967, Gwangju, Corea del Sud) risiede e lavora a New York. Le sue opere prendono forma da linee ripetute come un mantra visivo. Gesti reiterati e sempre uguali fanno emergere dallo spazio vuoto archetipe figure di vasi fluttuanti e onirici, attraverso piccoli segni intrecciati.

dettaglio dell'opera di Peter Kim

Yu Jingyoung, Nata nel 1977 a Seoul, città dove risiede e lavora, l'artista esplora la disparità tra il proprio sé interiore ed esteriore, il travaglio interiore contrapposto all'apparenza "normale" richiesta dalle convenzioni sociali: la vistosa decorazione dei volti con espressioni enigmatiche e dei dettagli colorati e vibranti, si contrappone a corpi invisibili in pvc trasparente, quasi una dichiarazione di non voler esistere.

Yu Jinyoung the LIFE #13, 2021

Chan-Hyo Bae (1975, Busan, Corea del Sud)

Chan Hyo Bae

Il noto fotografo coreano presenta elaborati auto ritratti in abiti storici da nobildonna inglese e la sua interpretazione delle più famose favole occidentali come Cenerentola e La bella addormentata nel bosco.

Bulgoghi Kimbab: riso, carote, daikon, cetrioli, uova, manzo marinato in salsa di soia arrotolato in una foglia di alga essiccata

Durante l'inaugurazione è stata offerta una degustazione di specialità della cucina coreana, che ha una tradizione millenaria ed è riconosciuta come una delle più salutistiche al mondo, grazie all'utilizzo di cibi fermentati come il super food "kimchi".

La serata si è conclusa con la proiezione del film coreano doppiato in italiano "Nido di vipere (2020).

Per maggior info: www.palazzotagliaferro.it