Capo Noli, incidente sull'Aurelia: giovanissimo centauro ricoverato al Santa Corona

Brutto incidente nella serata odierna, pochi minuti dopo le 21, sulla via Aurelia tra i tornanti di Capo Noli, dove a rimanere coinvolto è stato un giovanissimo centauro.

Incerta la dinamica dell'accaduto anche se da quanto riportato pare che il giovane abbia perso autonomamente il controllo del mezzo.

Sul posto sono stati immediatamente mobilitati i soccorritori della Croce Verde di Finalborgo e l'automedica Sierra 4 per prestare le prime cure del caso al ragazzo e trasferirlo poi al pronto soccorso del Santa Corona.

Per i rilievi del caso e vagliare quanto successo, oltre che per regolare il traffico, sono state coinvolte le Forze dell'Ordine. Traffico che ha subito ripercussioni sul tratto in entrambi i sensi di marcia.