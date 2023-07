Albenga, ultima serata di Palio, l’assessore Pollio: “Grazie ai dipendenti Sat per il grande lavoro svolto”

Ultima serata del Palio Storico di Albenga e sale la curiosità per capire quale sarà il Quartiere vincitore di quest'anno.

Un’edizione dai grandi numeri. Ogni sera, infatti, migliaia di persone hanno affollato il centro storico ingauno per ammirare gli spettacoli, fare il tifo nei giochi dei Quartieri, visitare gli stand e le cantine.

"Mi preme ringraziare tutti i dipendenti Sat che in questi giorni del Palio hanno dovuto fare un grande lavoro extra per tenere pulito e in ordine il centro storico", afferma l’assessore Gianni Pollio.

Ecco il programma per questa sera domenica 23 luglio

CORTILE SCUOLE PACCINI

ore 19.00 Gara: Tiro con l'arco 4°T

PIAZZA SAN MICHELE

ore 19.15 Benvenuto e presentazione serata

ore 19.30 Spettacolo di Falconeria e rapaci

ore 20.00 Spettacolo: "Milfo Lo Buffon Giullare e Leo Gobbo"

ore 20.15 Gara: Sassaiola 3°T

ore 20.45 Spettacolo: "Pierpaolo Pederzini"

ore 21.00 Gara: Tiro alla fune 4°T

ore 21.45 Spettacolo di Rapaci notturni

ore 22.00 Intermezzo: "I Tamburini del Podestà"

ore 22.10 Il Corteo del Palio Storico sfila in piazza e prosegue per le vie cittadine

ore 22.20 Spettacolo: "I Sonagli di Tagatam"

ore 22.45 Il Corteo rientra in Piazza San Michele

ore 22.50 Il Podestà saluta il Legato Imperiale

ore 23.00 Spettacolo finale con tutti gli artisti dell'edizione 2023

a seguire

PROCLAMAZIONE VINCITORI edizione 2023

PALIO

STORICITA

PREMIO SPONSOR PEIRANO